Российские дроны все чаще залетают в Беларусь 5 11.02.2026, 11:41

1,742

С начала февраля зафиксировано уже минимум три залета.

Массовых залетов российских беспилотников в Гомельскую область, как это было ранее при атаках по территории Украины, пока нет, но такие случаи участились. Вывод об этом сделал «Флагшток» после анализа украинских мониторинговых каналов.

С начала февраля зафиксировано уже минимум три залета. Последний случай произошел утром 7 февраля, когда канал «Рында мониторит» сообщил в 06:49 о том, что один дрон вылетел в Гомельскую область через Чернобыль. Затем, в 07:13 появилось сообщение, что БпЛА летит курсом на Чернобыль из Беларуси. Вероятно, это был один и тот же беспилотник.

Накануне, 6 февраля, тот же канал информировал в 03:01, что российский БпЛА двигается курсом на Овруч из Беларуси. О месте и времени залета дрона в Беларусь не сообщалось.

До этого, днем 5 февраля, пара беспилотников залетала в Беларусь, чтобы вдоль границы направиться на Киевщину либо Житомирщину, предполагал канал «еРадар» в 12:07. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно.

Таким образом, минимум три залета произошло за первые семь дней февраля, в январе было зафиксировано восемь таких случаев. При том, что ранее, в декабре 2025 года, не было ни одного подтвержденного факта пересечения белорусской границы, а в ноябре было четыре залета.

Возобновление более активного использования российскими БпЛА территории Беларуси произошло в то время, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о нейтрализации части антенн в приграничье Беларуси, которые поддерживали российские атаки:

«Все время Россия строила разного характера воздушные коридоры, которыми пользовались россияне во время атак на нашу энергетику. Прежде всего это ударные дроны. Это техническая поддержка, техническое оборудование на антеннах на территории Беларуси, которые помогали дронам. Украина занималась этим вопросом и нашла, что сделать с некоторыми антеннами, чтобы уменьшить масштабы атак против нас».

Также залеты в Беларусь участились на фоне потери российскими военными доступа к Starlink.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com