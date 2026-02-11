ВСУ сбили новую разработку РФ дрон «Клин»4
- 11.02.2026, 11:45
- 4,752
Искусственный интеллект не помог.
Украинские военные уничтожили новую разработку российского ВПК - ударный дрон «Клин», который позиционировали как «шахедоподобный» беспилотник с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает 118 ОМБр.
Уничтожен во время одного из первых боевых вылетов
По данным военных, беспилотник 10 февраля вошел в зону ответственности подразделения и был оперативно перехвачен и уничтожен. Российскую новинку ликвидировали менее чем через четыре месяца после ее официальной презентации, состоявшейся в октябре 2025 года.
Россияне заявляли, что дрон способен автономно обнаруживать и поражать цели на расстоянии до 120 км, однако во время первого применения он был быстро нейтрализован украинскими военными.
Что известно о характеристиках дрона «Клин»
По обнародованным данным, беспилотник имеет:
взлетный вес - 13,5 кг;
скорость полета - 108-300 км/ч;
размах крыльев - 1,9 м;
максимальную высоту полета - до 2 км;
боевую часть - до 5 кг;
возможность использования кумулятивной или фугасной боевой части.