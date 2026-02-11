19 мая 2026, вторник, 12:48
Украинские военные освободили Косовцево в Запорожской области

  • 11.02.2026, 11:59
Населенный пункт зачистили от оккупантов.

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Косовцево в Запорожской области.

Об этом сообщил 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск ВСУ в среду, 11 февраля.

Бойцы 33-го ОШП проводят поисковые-ударные и контрдиверсионные действия на определенном направлении.

По данным военных, населенный пункт Косовцево находится под полным контролем ВСУ.

