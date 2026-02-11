Украинские военные освободили Косовцево в Запорожской области 1 11.02.2026, 11:59

иллюстративное фото

Населенный пункт зачистили от оккупантов.

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Косовцево в Запорожской области.

Об этом сообщил 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск ВСУ в среду, 11 февраля.

Бойцы 33-го ОШП проводят поисковые-ударные и контрдиверсионные действия на определенном направлении.

По данным военных, населенный пункт Косовцево находится под полным контролем ВСУ.

Населенный пункт зачистили от оккупантов:https://t.co/wjbWi1esPw pic.twitter.com/l8gCVLW2OC — Сharter97.org (@charter_97) February 11, 2026

