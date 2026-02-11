Синоптики обещают белорусам потепление 2 11.02.2026, 11:58

1,682

Перед выходными.

Синоптики обещают потепление до +5 градусов перед выходными в Беларуси. Об этом сообщает портал pogoda.by.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в стране 13 и 14 февраля сохранится влияние фронтальных разделов, а также теплых воздушных масс.

В пятницу, 13 февраля, будет облачно. На большей части территории Беларуси пройдут снег, мокрый снег, дождь. Местами возможны туман, гололед, на дорогах гололедица. Вместе с тем в дневные часы по северной части страны не исключено налипание мокрого снега.

Ветер окажется южный. В ночные часы температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. По северу прогнозируется до -9 градусов. Днем будет от -2 до +5 градусов, а по северной части – от -3 до -4 градусов.

В субботу, 14 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части страны пройдут снег, мокрый снег, дождь. Местами по Беларуси возможны туман, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер прогнозируется переменных направлений, однако днем местами может быть порывистый. Ночью температура воздуха окажется от -2 до +2 градусов. Вместе с тем по северу страны будет до -7 градусов. Днем ожидается от -3 градусов по северной части и до +5 градусов по южной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com