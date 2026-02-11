В Смолевичах третью неделю посреди улицы бьет фонтан из горячей воды

В Смолевичах третью неделю посреди улицы бьет фонтан из горячей воды8
- 11.02.2026, 12:10
- 4,520
В ЖКХ рассказали, почему ничего с ним не делают.
На улице 50 лет Октября в Смолевичах уже три недели из земли бьет горячий источник. В ЖКХ местному госизданию Smolevichi-24.by рассказали, почему до сих пор не устранили коммунальную аварию.
Причиной инцидента стала трещина на трубопроводе с горячей водой, который используется для отопления.
Коммунальщики раскопали участок, установили ремонтный хомут, но полностью остановить течь не удалось.
Для устранения трещины необходимо полностью отключить и слить участок теплотрассы. Делать это в морозы крайне рискованно — пять домов и школа могут быстро остыть.
— Чтобы не отключать людей от отопления и горячей воды, мы сейчас ремонт не производим, — отметили в ЖКХ.
Напомним, в январе в разных регионах Беларуси случались аварии в системе отопления.