19 мая 2026, вторник, 12:49
Сколько стоят тюльпаны перед Днем святого Валентина в Минске

10
  11.02.2026, 12:20
  4,198
Цены впечатляют.

По данным на 10 февраля, в Минске в сетевых больших гипермаркетах, таких как «Соседи», Green и Евроопт, тюльпанов в наличии не было. В цветочных магазинах – тоже не везде. По наблюдениям «Салідарнасці», там, где есть, выбор небольшой, а цена составляет 5 рублей за один цветок.

В одной из торговых точек были обнаружены тюльпаны, которые, как сказали продавцы, «из белоруccких теплиц». По 4 рубля за штуку.

Тем временем, накануне 14 февраля в Вильнюсе в одной из крупнейших торговых сетей Maxima букеты тюльпанов продаются на акции за 4,19 евро за 9 штук (это 47 центов за единицу). Или по 4,99 евро за 15 штук (33 цента за единицу). Причем, уже несколько дней. Нарциссы, к примеру, за 0,99 центов за 10 штук (это 10 центов за штуку).

Таким образом, разница в цене за один тюльпан – порядка в четыре раза. Не в пользу Минска. Понятно, что качество и сорта цветов могут отличаться, но разрыв в стоимости все равно очень заметный.

