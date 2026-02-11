Сколько стоят тюльпаны перед Днем святого Валентина в Минске 10 11.02.2026, 12:20

Цены впечатляют.

По данным на 10 февраля, в Минске в сетевых больших гипермаркетах, таких как «Соседи», Green и Евроопт, тюльпанов в наличии не было. В цветочных магазинах – тоже не везде. По наблюдениям «Салідарнасці», там, где есть, выбор небольшой, а цена составляет 5 рублей за один цветок.

В одной из торговых точек были обнаружены тюльпаны, которые, как сказали продавцы, «из белоруccких теплиц». По 4 рубля за штуку.

Тем временем, накануне 14 февраля в Вильнюсе в одной из крупнейших торговых сетей Maxima букеты тюльпанов продаются на акции за 4,19 евро за 9 штук (это 47 центов за единицу). Или по 4,99 евро за 15 штук (33 цента за единицу). Причем, уже несколько дней. Нарциссы, к примеру, за 0,99 центов за 10 штук (это 10 центов за штуку).

Таким образом, разница в цене за один тюльпан – порядка в четыре раза. Не в пользу Минска. Понятно, что качество и сорта цветов могут отличаться, но разрыв в стоимости все равно очень заметный.

