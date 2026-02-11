Германия решила перейти в наступление в кибервойне с Россией 1 11.02.2026, 13:24

Берлин будет проводить операции за рубежом.

Власти Германии начали реформу в сфере разведки и кибербезопасности, которая позволит спецслужбам страны противостоять хакерам враждебных государств, проводя собственные наступательные кибероперации, пишет Politico. Россия ведет в Европе настоящую гибридную войну, в которой кибератаки становятся одним из главных орудий, а Германия – одной из главных целей российских хакеров.

По информации Министерства внутренних дел, разрабатываются два законопроекта: один пересматривает полномочия служб внешней разведки, позволяя им проводить кибероперации за рубежом, а другой дает спецслужбам больше возможностей для борьбы с гибридными угрозами, включая ответные удары. Германия будет «давать отпор даже за рубежом, мы будем пресекать действия злоумышленников и уничтожать их инфраструктуру», заявил в интервью Süddeutsche Zeitung министр внутренних дел Александр Добриндт.

До сих пор Германия и другие европейские страны воздерживались от проведения таких операций, опасаясь, что они могут вызвать ответные меры и эскалацию конфликта, особенно со стороны России. Но Франция и Нидерланды уже включили возможность наступательных операций в свои киберстратегии.

Первый из готовящихся Берлином законопроектов потребует изменений в конституции, поэтому его должны поддержать две трети парламентариев в обеих палатах. Второй может быть одобрен простым большинством, он наделит правоохранительные органы более широкими полномочиями по осуществлению «активной киберзащиты», пояснил Politiсo представитель МВД Хеннинг Занетти. По информации немецкой службы теленовостей Taggesschau, законопроект позволит спецслужбам реагировать на «особую ситуацию национального характера» с помощью «оперативных полномочий, если своевременная помощь со стороны полиции или военных не может быть получена или если меры должны быть приняты на территории иностранного государства».

Занетти также сравнивает новые возможности с превентивными действиями обычной полиции:

Киберзащита направлена на активное предотвращение, пресечение или, по крайней мере, смягчение последствий атак, если они представляют серьезную угрозу. Как и в случае с действиями полиции в аналогичных случаях, это делается с целью устранения существующей угрозы, независимо от того, от кого она исходит.

Германия стала жертвой некоторых из самых громких хакерских атак со стороны российских спецслужб в новейшей истории Европы, включая взлом национального парламента в 2015 году. После начала войны в Украине такие атаки в рамках развязанной Россией гибридной войны участились.

Согласно анализу Associated Press, с 2022 года в Европе произошло не менее 145 диверсий, которые укладываются в картину гибридной войны, развязанной Россией против Запада. В их числе – 16 крупных кибератак, в которых Германия и Нидерланды стали главными целями (по три операции).

В случае с Германией это:

атака в 2024 году против тогдашней правящей Социал-демократической партии и немецких компаний, работающих в сфере вооружений, аэрокосмической промышленности и информационных технологий;

подключение российских хакеров к телеконференции немецких военных, когда офицер использовал незащищенную телефонную линию в сингапурском отеле;

кибератака на немецкую службу управления воздушным движением.

Перейти к активным действиям в гибридной войне с Россией Европу призвал в конце прошлого года министр обороны Италии Гвидо Кросетто. Он, в частности, предложил создать Европейский центр по противодействию гибридной войне, киберподразделение численностью 1500 человек, а также военные подразделения, занимающиеся искусственным интеллектом и защитой цепочек поставок, привлечь экспертов по борьбе с дезинформацией.

