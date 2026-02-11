19 мая 2026, вторник, 15:53
Белорусским производителям отказали в Невском рынке

5
  • 11.02.2026, 15:27
  • 2,884
Проект центра товаров из Беларуси в Санкт-Петербурге реализован не будет.

Невский рынок в Санкт-Петербурге не передадут белорусским производителям под организацию мультибрендового торгового центра товаров из Беларуси. Нашелся хозяин получше – администрация Ленинградской области.

О передаче рынка Ленинградской области сообщила депутат петербургского парламента Ольга Штанникова, пишет «Деловой Петербург». На ее запрос, касающийся судьбы рынка, администрация Невского района в лице главы Алексея Гульчука ответила, что проект создания на Невском рынке мультибрендового центра белорусских товаров реализован не будет.

Как говорится в его ответе, белорусы сами согласились с «нецелесообразностью реализации проекта».

Ольга Штанникова в своем телеграм-канале эмоционально отреагировала на смену собственника.

Депутат напомнила, что планы по развитию Невского рынка власти строили еще в 2023 году.

«Тогда правительство города анонсировало появление в здании рынка на проспекте Обуховской Обороны мультибрендового центра товаров из Беларуси. И рабочая группа была создана, и инвестор разработал финансовую модель и концепцию проекта. И вот пришел ответ: не видать жителям Невского района качественной картошки, ряженки, колбасы, вкуснейшего зефира и белорусского трикотажа», — сообщила она.

