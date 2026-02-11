В Сербии снимают фильм по «Альпийской балладе» Василя Быкова 4 11.02.2026, 17:43

Фото: «Кинопоиск»

В интернете опубликовали первые кадры со съемок.

В сети опубликовали первые кадры военной мелодрамы «Альпийская баллада», которую снимают по одноименной повести Василя Быкова. Этот проект стал совместной работой российских и сербских кинематографистов, пишет «Кинопоиск».

Съемки проходят на Балканах, а действие фильма разворачивается в 1943 году. Главную роль советского солдата Ивана, сбегающего из концлагеря в итальянских Альпах, исполняет российский актер Иван Янковский (он известен по ролям, например, в сериалах «Слово пацана» и «Аутсорс»).

Во время побега герой встречает немецкую кинозвезду Дитера Шульце, которого играет Милош Бикович, а также итальянскую антифашистку Джулию (Дениз Сардиско). Трое героев проводят вместе три дня и, несмотря на разные языки, находят понимание.

На фоне живописных пейзажей разворачивается история любви между Иваном и Джулией, которые вынуждены бороться с голодом, преследованиями и постоянной угрозой смерти.

Режиссером ленты стал Андрей Богатырев, известный по фильмам «Красный призрак» и «Вампиры средней полосы». Премьера фильма запланирована на весну 2027 года.

Повесть «Альпийская баллада» считается одной из самых известных в творчестве Быкова и переведена более чем на 50 языков. Это уже вторая ее экранизация: около 60 лет назад фильм по этому произведению снял Борис Степанов, а главные роли исполнили Любовь Румянцева и Станислав Любшин.

