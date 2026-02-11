закрыть
15 февраля 2026, воскресенье, 19:45
Швейцарский горнолыжник повторил 58-летний рекорд на Олимпиаде

  • 11.02.2026, 19:26
  • 3,274
Швейцарский горнолыжник повторил 58-летний рекорд на Олимпиаде
Франьо фон Алльмен

Он завоевал три золотые медали на одних Играх.

Швейцарский атлет Франьо фон Алльмен стал первым за 58 лет горнолыжником, который завоевал три золотые медали на одной Олимпиаде.

24-летний швейцарец 11 февраля выиграл супергигант на трассе Стельвио в Бормио, показав время 1 минута 25,32 секунды. Он опередил американца Райана Кокрэна-Сигла на 0,13 секунды. Бронзу завоевал его соотечественник Марко Оддерматт (+0,28).

Эта победа стала для фон Алльмена третьей на Играх в Италии. 7 февраля он выиграл скоростной спуск, а 9 февраля в паре с Танги Нефом одержал победу в командной комбинации.

Фон Алльмен стал третьим мужчиной в истории, выигравшим три золотые медали в горнолыжном спорте на одних зимних Играх. Ранее это удавалось только австрийцу Тони Зайлеру (Кортина-д‘Ампеццо, 1956) и французу Жан-Клоду Килли (Гренобль, 1968). У женщин аналогичное достижение принадлежит хорватке Янице Костелич, завоевавшей три золота на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году (в комбинации, слаломе и гигантском слаломе).

24-летний фон Алльмен является двукратным чемпионом мира 2025 года (в скоростном спуске и командной комбинации).

