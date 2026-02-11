В Солигорском районе мужчина дважды угрожал взорвать вышку за плохой интернет 13 11.02.2026, 19:45

Житель одной из деревень Солигорского района настолько разозлился на плохое качество интернет-связи, что угрожал взорвать соответствующую вышку. Причем сделал это дважды, и дважды его за это судили, пишет Blizko.by.

Первый случай произошел в январе 2025 года во время новогодних праздников: мужчина выпил почти бутылку водки, вспомнил о проблемах с мобильным интернетом, позвонил в службу поддержки, но там ему не помогли.

После этого, разозленный, мужчина выругался и пригрозил, что взорвет интернет-вышку. За это суд приговорил его к году домашней химии.

После этого человек сменил оператора, но история на этом не закончилась.

В сентябре того же года уже новый оператор получил звонок с подобной угрозой. Информацию передали в милицию, где выяснили, что «минером» снова был тот же человек, уже судимый за аналогичное нарушение.

На мужчину завели новое уголовное дело. Теперь ему грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет.

