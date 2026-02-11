Белорусам предложили слетать в Дубай за 3 рубля 8 11.02.2026, 20:17

И это не шутка.

У покупателей магазинов «Маяк» появилась возможность совершить путешествие в Дубай всего за 3 рубля.

Известная сеть магазинов доступных цен запустила первую в своей истории игру. Чтобы претендовать на призы, надо совершать привычные покупки.

Игра получила говорящее название «Хочу в Дубай!». С 10 февраля по 16 марта 2026 года при покупке определенных товаров на сумму от 3 рублей выдается уникальный код в чеке.

Его останется лишь зарегистрировать в личном кабинете на сайте, далее необходимо заполнить свои данные и подтвердить участие.

Среди сотни игровых товаров только самое нужное: кофе, макароны, кетчуп, средства для мытья посуды и многое другое. А тем, кто оплачивает покупки картой Visa, достанется особый код – с шансом выиграть 1 из 10 денежных призов по 10 000 рублей.

Главный приз – отдых в Дубае. Роскошный отдых в ОАЭ, подобно шейхам, может стать реальностью для 10 счастливчиков. Помимо поездки и денежного приза, среди участников разыграют 1000 электронных сертификатов на покупки в магазинах «Маяк» по 100 рублей.

«Мы хотим дарить нашим покупателям по-настоящему яркие эмоции и осуществить их мечты. Поэтому главным призом стала не очередная квартира или машина, а незабываемый опыт – путешествие в один из самых дорогих и необычных городов мира. И для этого нужно просто делать свои повседневные покупки», – говорят в сети магазинов «Маяк».

Получается, кто-то полетит в Дубай, купив шоколаду или банку кофе. Осталось только зарегистрировать код и дождаться розыгрыша. Чем больше кодов, тем выше шансы на победу.

Розыгрыши будут проходить каждую неделю – с 19 февраля по 19 марта 2026 года.

Сеть магазинов низких цен «Маяк» насчитывает свыше 180 магазинов по всей Беларуси. Основной ассортимент состоит из продукции белорусских производителей, а главная цель – обеспечивать доступные цены для покупателей.

