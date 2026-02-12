Тихановская написала письмо премьеру Литвы, но ответа не получила

Тихановская написала письмо премьеру Литвы, но ответа не получила45
- 12.02.2026, 23:25
- 17,694
Об этом рассказал глава офиса в Вильнюсе Кучинский.
В конце прошлого года, когда стало ясно, что Литва меняет статус охраны Светланы Тихановской, она написала письмо премьер-министру Инге Ругинене, но ответа не получила, говорит Денис Кучинский, сегодняшний руководитель офиса Тихановской в Вильнюсе, пишет delfi.lt.
«Мы благодарны за то, что охраняет криминальная полиция, следит, чтобы мы могли работать в Вильнюсе, но мы до конца, до конца прошлого года искали компромисс, как бы мы могли посмотреть, если полностью остаемся в Вильнюсе. Мы искали этот компромисс, Тихановская написала письмо премьер-министру, но ответа не получила», — сказал Кучинский.
«Мы пытались встретиться, но как-то так… с другой стороны, со стороны Министерства иностранных дел, Офиса президента у нас было много встреч, мы много говорили, смотрели, что и как можно сделать. С этой стороны можно сказать, что МИД сделал все, что мог — у нас есть статус, дипломатическая поддержка (…). Со стороны офиса президента тоже», — подчеркнул он.
С февраля Светлана Тихановская с частью офиса перебралась в Варшаву, в Вильнюсе руководителем миссии стал Денис Кучинский.
23 января Инга Ругинене достаточно критично высказалась об отъезде Светланы Тихановской.
«Это ее личное дело — решать, что она выберет», — сказала глава правительства в интервью Delfi.
«Я не вижу ни дополнительной выгоды, ни потери. Наши контакты с белорусской оппозицией очень сильны, и не только со Светланой. Оппозиция — это не только Светлана, это гораздо больше людей. Я рада, что были освобождены последние лидеры, которые также участвовали в президентских выборах. Мне кажется, это очень важно», — подчеркнула тогда Инга Ругинене.