В Таджикистане пропал правитель Рахмон 28 12.02.2026, 14:58

32,212

Эмомали Рахмон

Его не видели уже две недели.

73-летний правитель Таджикистана Эмомали Рахмон, чьи и видеообращения почти ежедневно транслировались при открытии дорог и заводов, школ и детских садов, посадке деревьев и посещении парков, проведении правительственных заседаний или подписании законов и указов, не появлялся на публике уже почти две недели. Об этом пишет «Озоди».

Последняя фотография, опубликованная на сайте президента, датирована 28 января 2026 года и сделана на рабочем совещании с руководителями правоохранительных органов.

Администрация президента не прокомментировала местонахождение или состояние Эмомали Рахмона. Некоторые оппозиционные деятели предположили, что он может быть болен и находиться под наблюдением врачей.

Публикация 6 февраля фотографии Рустама Эмомали, старшего сына президента и спикера Национального собрания Таджикистана, на которой он запечатлен вместе с лидерами трех регионов, подлила масла в огонь этих дискуссий. Также 9 февраля на его официальной странице в Facebook была опубликована его рекомендация («Дети увековечат имена своих родителей, если мы их хорошо воспитали»), что усилило подозрения в отношении таджикского президента.

9 февраля информационное агентство «Памир Инсайд» со ссылкой на три источника сообщило, что «Эмомали Рахмон покинул страну в конце января для лечения». Источники в СМИ утверждали, что таджикские правоохранительные органы находятся в «казарменном» состоянии, и эта ситуация, вероятно, сохранится до 12 февраля.

Официального подтверждения этой новости нет.

Между тем, надежный источник, близкий к правительству Таджикистана, сообщил 10 февраля «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на условиях анонимности, что «Эмомали Рахмон находится в отпуске». Он добавил, что президент Таджикистана «отправился на остров Хайнань в Китае для лечения».

Второй источник в радио «Свободная Европа/Радио Свобода» сообщил, что президент вылетел в Китай 8 февраля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com