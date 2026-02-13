Экс-представительницу Тихановской по финансам подозревают в мошенничестве 17 13.02.2026, 20:34

Татьяна Зарецкая

Брюссель требует от Зарецкой вернуть более 2 миллионов евро.

Экс-представительницу Светланы Тихановской по финансам и экономике, предпринимательницу Татьяну Зарецкую в Эстонии подозревают в мошенничестве при получении субсидий от Евросоюза на «зеленый» стартап. Причиненный ущерб оценили почти в 450 тысяч евро, пишет Ekspress.delfi.

Зарецкая возглавляет стартап Laava Tech OÜ. Компания разработала для растениеводства особенно энергоэффективные решения, которые должны были приносить фермерам значительную финансовую выгоду. В 2021—2023 годах Европейская комиссия выделила координируемому Laava Tech проекту около 2,4 миллиона евро.

В 2024 году Европейская прокуратура начала уголовное расследование возможного мошенничества, связанного с евросубсидией Laava Tech. Согласно текущим подозрениям, преступление нанесло ЕС ущерб почти в 450 тысяч евро, пишет Ekspress.delfi. Помимо Зарецкой, в деле фигурируют еще двое подозреваемых.

Кроме того, Брюссель потребовал вернуть более 2 миллионов евро из предоставленной ранее субсидии.

«В случае подозрения в мошенничестве у грантодателя есть право потребовать возврата всей субсидии», — заявила на этой неделе на заседании Таллиннского окружного суда европейский делегированный прокурор Кристийна Савченкова.

В декабре прошлого года Харьюский уездный суд арестовал средства на банковских счетах Зарецкой в Эстонии в размере до 1,8 миллиона евро. Суд также наложил запрет на распоряжение ее долями в эстонских компаниях.

Напомним, 9 сентября 2022 года Татьяна Зарецкая стала представительницей Светланы Тихановской по финансам и экономике. Менее чем через два месяца она заявила о своем уходе из структуры. По ее словам, она столкнулась с огромным давлением на себя, своих родных и бизнес-партнеров. Зарецкая не пояснила, кто именно оказывал это давление, но рассказала, что подала заявление в полицию.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com