Умер советский и российский историк Рой Медведев

Умер советский и российский историк Рой Медведев7
- 13.02.2026, 22:31
В советские времена он был известным диссидентом и соратником академика Сахарова.
На 101-м году жизни в Москве скончался Рой Медведев, историк и публицист, пользовавшийся в советское время авторитетом на Западе. Медведев был по образованию философом, по профессии педагогом, а прославился как историк. Он выступал против советской системы, но сохранил верность марксизму в его европейском варианте, передает ВВС.
В интеллектуальных кругах Запада Медведев имел значительный авторитет. В России его центристские взгляды пользовались меньшим успехом: для одних он был «антисоветчиком», а для других «розовым».
Рой Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тбилиси. Отец, полковой комиссар в Гражданскую войну, преподаватель марксистско-ленинской философии в Военно-политической академии и убежденный большевик, назвал сына в честь одного из основателей компартии Индии и члена исполкома Коминтерна Манабендры Роя.
В августе 1938 года он был арестован и умер в колымских лагерях.
В 1943 году Роя Медведева призвали в армию, но на фронт он не попал, а служил в Закавказском военном округе. После войны окончил философский факультет Ленинградского университета.
В 1958 году получил степень кандидата педагогических наук, защитив диссертацию «Производительный труд учащихся старших классов в промышленности». Тема была востребованной, поскольку в жизнь входило малочисленное поколение военных годов рождения, и экономике не хватало рук.
После XX съезда КПСС и реабилитации отца вступил в партию. Работал учителем, директором школы, редактором издательства «Учпедгиз», в Академии педагогических наук.
Одновременно много лет писал главную книгу своей жизни: «К суду истории. О Сталине и сталинизме».