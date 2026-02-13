закрыть
21 мая 2026, четверг, 23:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер советский и российский историк Рой Медведев

7
  • 13.02.2026, 22:31
  • 6,406
Умер советский и российский историк Рой Медведев
Рой Медведев

В советские времена он был известным диссидентом и соратником академика Сахарова.

На 101-м году жизни в Москве скончался Рой Медведев, историк и публицист, пользовавшийся в советское время авторитетом на Западе. Медведев был по образованию философом, по профессии педагогом, а прославился как историк. Он выступал против советской системы, но сохранил верность марксизму в его европейском варианте, передает ВВС.

В интеллектуальных кругах Запада Медведев имел значительный авторитет. В России его центристские взгляды пользовались меньшим успехом: для одних он был «антисоветчиком», а для других «розовым».

Рой Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тбилиси. Отец, полковой комиссар в Гражданскую войну, преподаватель марксистско-ленинской философии в Военно-политической академии и убежденный большевик, назвал сына в честь одного из основателей компартии Индии и члена исполкома Коминтерна Манабендры Роя.

В августе 1938 года он был арестован и умер в колымских лагерях.

В 1943 году Роя Медведева призвали в армию, но на фронт он не попал, а служил в Закавказском военном округе. После войны окончил философский факультет Ленинградского университета.

В 1958 году получил степень кандидата педагогических наук, защитив диссертацию «Производительный труд учащихся старших классов в промышленности». Тема была востребованной, поскольку в жизнь входило малочисленное поколение военных годов рождения, и экономике не хватало рук.

После XX съезда КПСС и реабилитации отца вступил в партию. Работал учителем, директором школы, редактором издательства «Учпедгиз», в Академии педагогических наук.

Одновременно много лет писал главную книгу своей жизни: «К суду истории. О Сталине и сталинизме».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран