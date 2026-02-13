Умер советский и российский историк Рой Медведев 7 13.02.2026, 22:31

6,406

Рой Медведев

В советские времена он был известным диссидентом и соратником академика Сахарова.

На 101-м году жизни в Москве скончался Рой Медведев, историк и публицист, пользовавшийся в советское время авторитетом на Западе. Медведев был по образованию философом, по профессии педагогом, а прославился как историк. Он выступал против советской системы, но сохранил верность марксизму в его европейском варианте, передает ВВС.

В интеллектуальных кругах Запада Медведев имел значительный авторитет. В России его центристские взгляды пользовались меньшим успехом: для одних он был «антисоветчиком», а для других «розовым».

Рой Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тбилиси. Отец, полковой комиссар в Гражданскую войну, преподаватель марксистско-ленинской философии в Военно-политической академии и убежденный большевик, назвал сына в честь одного из основателей компартии Индии и члена исполкома Коминтерна Манабендры Роя.

В августе 1938 года он был арестован и умер в колымских лагерях.

В 1943 году Роя Медведева призвали в армию, но на фронт он не попал, а служил в Закавказском военном округе. После войны окончил философский факультет Ленинградского университета.

В 1958 году получил степень кандидата педагогических наук, защитив диссертацию «Производительный труд учащихся старших классов в промышленности». Тема была востребованной, поскольку в жизнь входило малочисленное поколение военных годов рождения, и экономике не хватало рук.

После XX съезда КПСС и реабилитации отца вступил в партию. Работал учителем, директором школы, редактором издательства «Учпедгиз», в Академии педагогических наук.

Одновременно много лет писал главную книгу своей жизни: «К суду истории. О Сталине и сталинизме».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com