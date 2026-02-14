Трамп: Смена режима в Иране будет лучшим, что может случиться 8 14.02.2026, 13:17

Президент США напомнил, что крупнейший в мире авианосец уже скоро приплывет.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что смена режима в Иране «была бы лучшим, что могло бы случиться».

Об этом президент США сказал после посещения войск в Форт-Брэгге в Северной Каролине, его цитирует Sky News.

У Трампа спросили, хочет ли он видеть смену правительства в Иране, на что он ответил: «Похоже, что это было бы лучшим, что могло бы случиться».

«В течение 47 лет они только то и делают, что говорят, говорят и говорят. А пока они говорят, мы теряем много жизней. Люди теряют ноги, руки, лица. Это длится уже очень долго», – отметил президент США.

Трамп отказался назвать, кто, по его мнению, должен прийти на смену действующему иранскому режиму, сказав только, что «есть люди».

Он также подтвердил, что крупнейший в мире авианосец USS Gerald R Ford отправляется на Ближний Восток на случай, если переговоры между США и Ираном не приведут к заключению соглашения.

«Если мы не договоримся, нам это понадобится. Он вскоре отплывет», – рассказал Трамп.

