Трамп: Смена режима в Иране будет лучшим, что может случиться

Трамп: Смена режима в Иране будет лучшим, что может случиться8
- 14.02.2026, 13:17
Президент США напомнил, что крупнейший в мире авианосец уже скоро приплывет.
Президент США Дональд Трамп заявляет, что смена режима в Иране «была бы лучшим, что могло бы случиться».
Об этом президент США сказал после посещения войск в Форт-Брэгге в Северной Каролине, его цитирует Sky News.
У Трампа спросили, хочет ли он видеть смену правительства в Иране, на что он ответил: «Похоже, что это было бы лучшим, что могло бы случиться».
«В течение 47 лет они только то и делают, что говорят, говорят и говорят. А пока они говорят, мы теряем много жизней. Люди теряют ноги, руки, лица. Это длится уже очень долго», – отметил президент США.
Трамп отказался назвать, кто, по его мнению, должен прийти на смену действующему иранскому режиму, сказав только, что «есть люди».
Он также подтвердил, что крупнейший в мире авианосец USS Gerald R Ford отправляется на Ближний Восток на случай, если переговоры между США и Ираном не приведут к заключению соглашения.
«Если мы не договоримся, нам это понадобится. Он вскоре отплывет», – рассказал Трамп.