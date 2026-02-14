В одном из регионов Польши произошло масштабное отключение электроэнергии
- 14.02.2026, 14:22
- 2,524
Это может быть связано с погодными условиями.
В Поморском регионе Польши в субботу, 14 февраля, произошла масштабная авария с электроснабжением, которая затронула около 3400 потребителей и 126 трансформаторных станций.
Об этом сообщает Polsat News.
Как сообщил оператор Energa, проблемы могут быть связаны с погодными условиями.
Актуальные данные о перебоях в поставках электроэнергии можно найти на веб-сайте оператора, во вкладке «Текущие отключения».
Как сообщили журналисты Polsat News, к аварии энергосети привели снегопады. В субботу утром предупреждение I степени об интенсивных снегопадах действует на юге Польши.
Дополнительно для некоторых регионов было выдано предупреждение 1-й степени об обледенении.