В одном из регионов Польши произошло масштабное отключение электроэнергии 14.02.2026, 14:22

Это может быть связано с погодными условиями.

В Поморском регионе Польши в субботу, 14 февраля, произошла масштабная авария с электроснабжением, которая затронула около 3400 потребителей и 126 трансформаторных станций.

Об этом сообщает Polsat News.

Как сообщил оператор Energa, проблемы могут быть связаны с погодными условиями.

Актуальные данные о перебоях в поставках электроэнергии можно найти на веб-сайте оператора, во вкладке «Текущие отключения».

Как сообщили журналисты Polsat News, к аварии энергосети привели снегопады. В субботу утром предупреждение I степени об интенсивных снегопадах действует на юге Польши.

Дополнительно для некоторых регионов было выдано предупреждение 1-й степени об обледенении.

