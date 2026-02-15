Путин и кактус 4 Сергей Алексашенко

15.02.2026, 16:32

Правитель Кремля добился обратного эффекта

Помните про ежиков, которые мучились, но продолжали грызть кактус? Путин все больше напоминает такого ежика.

Добившись вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Путин решил, что «маловато будет», и продолжил грызть свой кактус. На завершающейся Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Мерц заявил о том, что он намерен начать переговоры с Францией об использовании ядерного потенциала этой страны для защиты Европы.

Президент Польши Навроцкий пошел дальше и заявил о необходимости для его страны двигаться к обладанию собственным ядерным оружием. Навроцкий отметил, что является большим сторонником присоединения Польши к европейскому ядерному проекту из-за угроз, возникающих от агрессивной России. Сказав, что пока он не готов сообщить, когда Польша начнет соответствующие работы, он добавил, что обсуждение этого проекта началось.

Сергей Алексашенко, Telegram

