Путин и кактус

Путин и кактус4
- Сергей Алексашенко
- 15.02.2026, 16:32
Правитель Кремля добился обратного эффекта
Помните про ежиков, которые мучились, но продолжали грызть кактус? Путин все больше напоминает такого ежика.
Добившись вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Путин решил, что «маловато будет», и продолжил грызть свой кактус. На завершающейся Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Мерц заявил о том, что он намерен начать переговоры с Францией об использовании ядерного потенциала этой страны для защиты Европы.
Президент Польши Навроцкий пошел дальше и заявил о необходимости для его страны двигаться к обладанию собственным ядерным оружием. Навроцкий отметил, что является большим сторонником присоединения Польши к европейскому ядерному проекту из-за угроз, возникающих от агрессивной России. Сказав, что пока он не готов сообщить, когда Польша начнет соответствующие работы, он добавил, что обсуждение этого проекта началось.
Сергей Алексашенко, Telegram