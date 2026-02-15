Девятилетняя дочь Домрачевой и Бьерндалена взяла серебро на соревнованиях в Раубичах

Она выступала за биатлонную сборную Минска.

15 февраля дочь знаменитых биатлонистов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьерндалена Ксения выиграла серебро республиканских соревнований «Снежный снайпер» в Раубичах.

9‑летняя биатлонистка участвовала за сборную Минска, сообщает «Прессбол».

Команда Ксении финишировала на втором месте, проиграв Витебской области 44,7 секунды. Тройку призёров замкнула Гомельская область.

