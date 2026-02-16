Вооруженный разбой на Минщине: злоумышленники атаковали милицию 58 16.02.2026, 13:44

Трое нападавших — иностранные граждане.

На Минщине троих иностранцев задержали по горячим следам по подозрению в вооруженном разбое, один из них несовершеннолетний. На место происшествия выехал глава МВД Иван Кубраков, в расследовании принимает участие Интерпол, сообщает МВД.

Рано утром 16 февраля, около четырех часов, в Смолевичском районе Минской области сработала тревожная сигнализация в частном жилом доме. На вызов выехали сотрудники Департамента охраны.

В доме находились трое вооруженных злоумышленников. Попытка задержания переросла в силовое противостояние: нападавшие оказали сопротивление, в ответ сотрудники милиции применили автоматическое оружие.

Двоих подозреваемых задержали на месте. Третьему, также вооруженному, удалось скрыться. В Жодинском и Смолевичском районах ввели специальный план по розыску и задержанию вооруженных преступников. Беглеца задержали на территории Смолевичского района.

Выяснилось, что все трое нападавших — иностранные граждане. Один из них несовершеннолетний, ему 17 лет, двоим другим — по 18.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел Иван Кубраков, работает следственно-оперативная группа. Следствие рассматривает версию заказного нападения, к расследованию подключены сотрудники Национального центрального бюро Интерпол.

В результате нападения пострадали три человека — все 1958−1962 годов рождения. Их доставили в больницу, информация о состоянии уточняется.

