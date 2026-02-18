Дональд Туск объявил год «турбоускорения» для экономики Польши 15 18.02.2026, 15:42

Дональд Туск

Цель — догнать Великобританию за 5 лет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил 2026 год временем экономического «турбоускорения», публично бросив министру финансов вызов — догнать Великобританию по уровню благосостояния за одну каденцию. Министр финансов Анджей Доманьский вызов принял, сославшись на прежний успех — опережение Японии, сообщает «Польское Радио 24».

Главным двигателем роста должны стать инвестиции, темпы которых предполагается удвоить до 10–11%, направляя средства в ключевые отрасли: оборону, атомную энергетику и космическую промышленность, где расходы будут увеличены более чем вдвое.

Глава правительства указал на изменение международного восприятия Польши, цитируя мнения о «немецкой зависти и злобе» по отношению к темпам польского развития. Подтверждением этого он назвал рекордные росты на бирже и приглашение Польши к участию в работе группы G20.

Зависть Берлина и рекорды на бирже

Встреча на варшавской бирже под названием «Польша — год ускорения» стала поводом объявить ключевые данные за 2025 год:

рост ВВП — 3,6%,

инфляция снижена до 2,2%,

исторический бычий рынок на бирже.

Премьер подчеркнул, что лучшим рецензентом польской экономики являются финансовые рынки. Индекс WIG показал рекордный рост в этом столетии — почти 50%, а начало года добавило еще 6%.

Цель: догнать Великобританию за 5 лет

Кульминацией конференции стал публичный вызов премьера: достичь уровня благосостояния Великобритании за одну каденцию. Министр финансов Анджей Доманьский принял вызов:

«Пять лет на то, чтобы догнать Великобританию по ВВП на душу населения с учетом цен. Это тот же показатель, по которому мы в прошлом году обогнали Японию. Весь мир смотрит на Польшу с признанием. Мы будем работать и через 5 лет достигнем цели».

Инвестиционное наступление: космос, жилье, атом

Министр финансов объявил 2026 год годом инвестиций с динамикой 10–11%. Средства пойдут не только на оборону (200 млрд злотых) и дороги (25 млрд злотых), но и в перспективные отрасли и социальные услуги.

Более чем вдвое увеличиваются взносы в программы Европейского космического агентства (ESA), в Польше появится операционный центр агентства.

В 2026 году планируется контрактовать 18 тыс. социальных квартир и 2,5 тыс. мест в общежитиях.

На строительство первой атомной электростанции в этом году выделят 8 млрд злотых.

Реализуется анти-блэкаутный пакет и инвестиции в накопители энергии.

Дерегуляция и продвижение в G20

Туск напомнил о продолжающейся дерегуляционной инициативе, реализуемой совместно с бизнесом. Польша продвигает этот подход и в Брюсселе. Подтверждением новой роли страны стало приглашение Польши к участию в работе G20 и неформальной группы E6 крупнейших экономик ЕС.

«Польша была приглашена в G20 как 20-я экономика мира. Это признание фактов. Мы вошли в клуб триллионных экономик (в долларах) и хотим стимулировать Европу к восстановлению конкурентоспособности», — заявил Доманьский.

Прорыв в экспорте и возвращение мигрантов

Макроэкономические данные конца 2025 года показывают изменение структуры роста: в декабре промышленное производство выросло на 7%,

экспорт — почти на 10%, что министр назвал «настоящим прорывом».

Следствием стабильности стало и изменение миграционных тенденций: по словам Туска, поляки все чаще возвращаются из эмиграции — не из-за политических призывов, а по прагматическим причинам: жизнь в Польше становится безопаснее и выгоднее, чем на Западе.

