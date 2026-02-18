Ученые рассказали о пользе имбиря и черного перца 18.02.2026, 19:45

Они помогут вашей психике.

Ученые из Нанкинского университета китайской медицины обнаружили, что куркума, шафран, имбирь, черный перец и перец чили могут снижать выраженность симптомов депрессии за счет влияния на нейровоспаление, окислительный стресс и обмен нейромедиаторов. Результаты обзора опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи проанализировали экспериментальные и клинические работы, посвященные воздействию пряностей на мозг. По их данным, активные растительные соединения — такие как куркумин, капсаицин и пиперин — обладают нейропротекторными свойствами. Они способны уменьшать воспалительные процессы в нервной ткани, снижать уровень окислительного стресса и участвовать в регуляции серотонина и дофамина — ключевых нейромедиаторов, связанных с настроением.

Отдельное внимание авторы уделили оси «кишечник — мозг» — системе двусторонней связи между микробиотой кишечника и центральной нервной системой. Некоторые компоненты специй могут влиять на состав микробиоты и через это опосредованно воздействовать на эмоциональное состояние. Также обсуждается их возможная роль в поддержании нейропластичности — способности мозга формировать новые нейронные связи.

В отличие от традиционных антидепрессантов, пряности употребляются в относительно малых дозах в составе повседневного рациона. Это может обеспечивать мягкое и многофакторное воздействие при благоприятном профиле безопасности. Однако ученые подчеркивают, что биодоступность активных веществ, их оптимальные дозировки и долгосрочная эффективность требуют дальнейших исследований.

Авторы считают, что более глубокое понимание роли питания и растительных компонентов в регуляции настроения может расширить возможности профилактики и вспомогательной терапии депрессии, особенно на ранних стадиях расстройств.

