В Перу новый президент: восьмой за восемь лет 1 19.02.2026, 14:39

Хосе Марио Балькасар

Политик занял этот пост всего за два месяца до выборов. И он стал восьмым президентом страны за восемь лет, пишет Reuters.

Перуанские парламентарии 18 февраля избрали Хосе Балькасара новым временным президентом в преддверии всеобщих выборов в апреле, сделав его восьмым лидером страны за последние восемь лет.

83-летний Балькасар сменит Хосе Хери, отстраненного от должности Конгрессом всего через четыре месяца после начала работы из-за скандала, связанного с нераскрытыми встречами с китайским бизнесменом. Балькасар также займет пост главы Конгресса.

С 2018 года в Перу наблюдается быстрая смена президентов, что выявило глубокий разрыв между исполнительной властью и Конгрессом, а также раздробленную партийную систему, неспособную сформировать прочные правящие коалиции.

12 апреля жители Перу отправятся на избирательные участки, чтобы избрать нового президента; второй тур выборов ожидается в июне.

Балькасар, депутат левых взглядов, останется на своем посту до конца текущего президентского срока 28 июля, когда избранный президент должен вступить в должность.

Политик теперь должен проконтролировать проведение заслуживающих доверия выборов.

Балькасар — член партии Педро Кастильо, бывшего президента, осужденного за самосуд в 2022 году, — юрист из Кахамарки и бывший судья, чья карьера не обошлась без противоречий. Он открыто защищал детские браки. Он даже утверждал, что «ранние сексуальные отношения способствуют будущему психологическому развитию женщины», заявления, вызвавшие широкое осуждение со стороны Министерства по делам женщин и общественности в целом, пишет издание El Pais.

Как отмечается, Перу превратилась в страну исполняющих обязанности президентов или переходных президентов — переходные периоды часто прерываются, как в случае с Хосе Хери, который не смог отработать девять месяцев, отведенных ему на должность после назначения на место Дины Болуарте, которая, как и он, была отстранена Конгрессом в октябре прошлого года.

