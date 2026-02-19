27 мая 2026, среда, 16:27
Под Гродно обнаружили подпольный спиртзавод

  • 19.02.2026, 16:10
Самогонный аппарат находился в необычном месте.

Импровизированный цех по производству самогона обнаружили Гродненские правоохранители, пишет портал Proregion24.by.

На месте нашли 280 литров самогона.

Выяснилось, что миниспиртзавод работал недалеко от Гродно в направлении Ольшанки. Его владелец, 32-летний гродненец, организовал производство в гараже.

«Чаще всего те, кто занимаются изготовлением самогона в больших объемах, располагают свое производство в укромных местах, вдали от города, на хуторах, в лесах. Ведь при изготовлении этой жидкости присутствуют специфический запах и шум», – объяснил представитель правоохранителей.

Для большей конспирации изготавливали спиртное в съемном помещении.

Раскрыть нелегальное производство помогла полученная оперативная информация. Правоохранители, прибыв в указанное место, нашли там большое количество самодельного спиртного, разлитого по канистрам, пластиковым емкостям и даже бочкам. Рядом находилось оборудование.

Сейчас в отношении гродненца проводится проверка.

