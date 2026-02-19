27 мая 2026, среда, 17:43
Ученые: Вам нужно меньше сна, чем вы думаете

4
  19.02.2026, 16:53
  • 5,050
Это отличная новость для людей, стремящихся улучшить свою повседневную жизнь.

Новое исследование сна у элитных спортсменов показывает, что качество сна важнее его количества для восстановления организма. Авторы отмечают, что сон помогает восстанавливать иммунную и эндокринную систему, поддерживает когнитивные функции и способствует восстановлению мышц. Недостаток сна повышает усталость, снижает аппетит и увеличивает риск травм, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Спортсмены, как и все мы, сталкиваются с проблемами сна: нервозность перед соревнованиями, ранние подъемы и поздние возвращения из поездок, а также употребление кофеина и алкоголя. Однако даже при восьми часах сна некоторые чувствуют усталость — дело в «архитектуре сна», важно пройти через все три стадии сна, включая глубокий сон, с минимальными пробуждениями.

Исследования показали, что питание играет ключевую роль: белки (рыба, курица, индейка) улучшают выработку триптофана, способствующего засыпанию и восстановлению мышц. Фрукты, такие как киви и вишня, повышают уровень мелатонина и серотонина, улучшая продолжительность сна. Углеводы, например рис, помогают быстрее уснуть. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение еде, а не добавкам, эффективность которых часто сомнительна.

Помимо питания, положительное влияние на сон оказывают релаксация, йога, медитация и ведение дневника тревог. Осознание того, что шесть часов качественного сна могут быть достаточны для восстановления, помогает снизить стресс и улучшить сон.

Исследование подтверждает, что даже элитные спортсмены остаются людьми, их привычки и проблемы со сном схожи с обычными людьми, а внимание к питанию и расслаблению помогает восстанавливаться и сохранять высокие результаты.

