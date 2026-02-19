Война для Путина — способ удержания власти 1 Михаил Ходорковский

19.02.2026, 16:55

3,178

Михаил Ходорковский

Кремлю нечем объяснять экономический застой и падение уровня жизни.

Для Путина война – ключевой фактор внутренней стабильности. Без нее его режим не работает. Он начал в 1999 году со Второй чеченской войны и терактов по России, продолжил в 2007–2008 годах войной с Грузией, в 2014-м – с аннексии Крыма, а с 2022 года война стала абсолютно неотъемлемой частью путинской системы.

Поэтому вне зависимости от обстоятельств война ему необходима. И проблема не столько в людях, которые привыкли воевать и получать за это большие деньги, и не только в тех, кто встроился в производство военной продукции. Главная проблема в другом – нужно будет объяснить остальным гражданам России, почему экономика страны уже 10 лет не растет и почему уровень жизни в среднем падает.

Пока идет война, это объяснение работает. Когда война закончится, объяснять будет нечем. Именно поэтому путинский modus operandi – это новая война. От этого он никуда не денется.

И если Европа не будет выглядеть ощетинившимся ежом, на которого невозможно напасть теми ресурсами, которыми располагает Путин, он будет решать свои внутренние проблемы с помощью очередной войны. В этом, на мой взгляд, нет никаких сомнений.

Михаил Ходорковский, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com