Война для Путина — способ удержания власти

Война для Путина — способ удержания власти1
- Михаил Ходорковский
- 19.02.2026, 16:55
Кремлю нечем объяснять экономический застой и падение уровня жизни.
Для Путина война – ключевой фактор внутренней стабильности. Без нее его режим не работает. Он начал в 1999 году со Второй чеченской войны и терактов по России, продолжил в 2007–2008 годах войной с Грузией, в 2014-м – с аннексии Крыма, а с 2022 года война стала абсолютно неотъемлемой частью путинской системы.
Поэтому вне зависимости от обстоятельств война ему необходима. И проблема не столько в людях, которые привыкли воевать и получать за это большие деньги, и не только в тех, кто встроился в производство военной продукции. Главная проблема в другом – нужно будет объяснить остальным гражданам России, почему экономика страны уже 10 лет не растет и почему уровень жизни в среднем падает.
Пока идет война, это объяснение работает. Когда война закончится, объяснять будет нечем. Именно поэтому путинский modus operandi – это новая война. От этого он никуда не денется.
И если Европа не будет выглядеть ощетинившимся ежом, на которого невозможно напасть теми ресурсами, которыми располагает Путин, он будет решать свои внутренние проблемы с помощью очередной войны. В этом, на мой взгляд, нет никаких сомнений.
Михаил Ходорковский, Facebook