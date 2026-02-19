27 мая 2026, среда, 17:44
  • 19.02.2026, 17:10
Война с Украиной обрушит РФ

Россиян ждет кризис 1990-х.

Российская экономика вступает в опасную фазу. Попытки одновременно вести масштабную войну и удерживать инфляцию могут привести к повторению кризиса 1990-х. Правитель РФ Путин сделал контроль цен ключевой задачей, однако эксперты предупреждают — такая стратегия грозит разрушительными последствиями, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Российский экономист Сергей Шелин отмечает, что борьба с инфляцией превратилась в идеологию. Кремль держится за целевой показатель в 4%, введённый ещё в 2015 году, несмотря на рекордные госрасходы и переход к военной экономике. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляет, что инфляция должна вернуться к этой отметке к 2026 году, хотя текущие условия делают цель почти недостижимой.

Санкции, потолок цен на нефть и закрытый доступ к мировым финансовым рынкам ослабляют бюджет. По словам экономиста Татьяны Михайловой, экономика демонстрирует признаки стагнации и высокую вероятность будущего падения, особенно при снижении нефтяных доходов.

При этом жёсткая антиинфляционная политика наносит удар по оборонно-промышленному комплексу. Особое беспокойство выражает давний союзник Путина, глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. По его словам, рекордные процентные ставки и давление на кредитование ставят предприятия отрасли на грань банкротства. А именно они производят до 80% вооружений, необходимых для войны в Украине.

Эксперты предупреждают, если ситуация не изменится, Россия рискует потерять способность поддерживать оборонное производство, что может привести к долгосрочному экономическому и военному ослаблению.

Написать комментарий

