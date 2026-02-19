Известный российский актер устроил в Минске пьяный дебош 33 19.02.2026, 17:40

Кузьма Сапрыкин

Опубликовано видео конфликта, произошедшего во время съемок фильма.

30‑летний российский актер Кузьма Сапрыкин во время съемок фильма в белорусской столице агрессивно кричал на своих коллег — а те, в свою очередь, обвиняли его в «употреблении веществ» и неадекватном состоянии, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным «Базы», конфликт со съемочной группой начался из-за опоздания актера на площадку и невозможности снять необходимые с ним сцены. На опубликованном видео видно, как Сапрыкин грубо требовал взять его в кадр и утверждал, что причина его срыва заключается в режиссере-постановщике Валентине Власовой, о которой он высказался: «Любой будет обдолбан здесь, бл***ь».

Инцидент произошел летом, но, по словам участников съемочной группы, к актеру никаких санкций применено не было, поэтому ситуацию решили сделать публичной.

Кузьма Сапрыкин известен среди прочего ролью баскетболиста-белоруса Ивана Едешко в снятом в 2017 году фильме «Движение вверх» о знаменитой победе сборной СССР по баскетболу над американцами на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

