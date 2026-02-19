Россия больше не главный поставщик нефти в Индию 19.02.2026, 17:47

Стало известно, кто сбросил ее с первого места.

После двух лет стремительного роста поставок российская нефть начинает терять позиции на индийском рынке. В январе доля российской нефти в структуре импорта Индии снизилась до минимального уровня с осени 2022 года – периода, когда страна только начинала активно закупать сырье у Москвы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом информирует Reuters.

До 2022 года сотрудничество в этой сфере было ограниченным, однако санкционное давление на Россию и значительные скидки быстро сделали ее одним из ключевых поставщиков для индийских НПЗ. Но теперь ситуация заметно меняется.

Ближний Восток возвращает лидерство

На фоне сокращения российских поставок Индия существенно увеличила закупки на Ближнем Востоке. В результате доля региона достигла примерно 55% от общего импорта, тогда как российская нефть заняла лишь около 21,2%.

Подобная структура не наблюдалась с конца 2022 года – периода, когда сорт Urals, от которого отказывалась Европа, активно вытеснял ближневосточные сорта на индийском рынке.

По словам аналитика компании Kpler Сумита Ритолы, февральские данные уже показывают дальнейшее укрепление позиций Саудовской Аравии. Импорт из королевства достиг рекордных значений, что позволило ему снова стать главным поставщиком нефти для Индии.

Кроме того, в январе доля импорта из стран Латинской Америки достигла примерно 10% – максимального уровня за последние 12 месяцев, что отражает стремление страны расширять круг поставщиков и снижать зависимость от отдельных регионов.

Резкое сокращение поставок из России

В январе Индия импортировала около 1,1 млн баррелей российской нефти в сутки, что на 23,5% меньше, чем в декабре, и примерно на треть меньше, чем год назад.

По прогнозам аналитиков, снижение может продолжиться. Если в феврале объем поставок сохранится на уровне 1–1,2 млн баррелей в сутки, то уже в марте он способен упасть примерно до 800 тысяч баррелей.

Несмотря на снижение доли, эксперты считают маловероятным полный отказ Индии от российских поставок в среднесрочной перспективе.

Часть закупок сохранится из-за долгосрочных контрактов и инфраструктурной зависимости отдельных переработчиков. В частности, российское сырье продолжит получать компания Nayara Energy, контролируемая российской "Роснефтью".

