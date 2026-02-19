закрыть
27 мая 2026, среда, 18:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно о трех недавних инцидентах с участием «группы Вагнера» в Европе

  • 19.02.2026, 18:20
  • 5,658
Стало известно о трех недавних инцидентах с участием «группы Вагнера» в Европе

«Вагнеровцы» связаны с подрывной деятельностью в Европе.

Российское вооруженное формирование ЧВК «Вагнер», долгое время оставалось в тени после мятежа 2023-го года. Теперь «вагнеровцы» оказались связаны с подрывной деятельностью в Европе.

По данным западных спецслужб, бывшие рекрутеры и пропагандисты организации участвуют в операциях гибридной войны против европейских военных объектов, действуя по указке российского ГРУ, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Использование наёмников позволяет Кремлю сохранять правдоподобное отрицание причастности, однако НАТО и Европейский Союз понимают истинные мотивы. На фоне войны в Украина Запад может отвечать, усиливая военную поддержку Киева, включая разведданные.

Когда-то «Вагнер» был главным инструментом внешнего влияния России. Именно «вагнеровцы» и российские силовики начали операцию в Крыму в 2014 году, что привело к его аннексии.

Ситуация изменилась после мятежа лидера ЧВК Евгения Пригожина в 2023 году. Пригожин, ранее приближенный Путина, обвинил российское руководство в коррупции. Мятеж окончился неудачей, а спустя месяц Пригожин погиб в результате взрыва в самолёте.

После массовых высылок российских дипломатов по всей Европе — реакции на Крым, катастрофу Рейса MH17 и вторжение 2022 года — Москва лишилась кадров для разведработы под дипломатическим прикрытием. Поэтому ставку сделали на «нелегалов» из «Вагнера», работающих без защиты дипстатуса.

Западные страны связывают с «Вагнером» несколько случаев саботажа:

Великобритания (2024 год) — мелкий преступник, завербованный «вагнеровцами», и четверо его сообщников пытались поджечь военный объект.

Польша (2024 год) — власти обвинили российских агентов в повреждении стратегической железнодорожной линии.

Германия (2025 год) — гражданин Греции и гражданин Румынии арестованы за диверсию на базе ВМС ФРГ.

Эти инциденты показывают, что российские спецслужбы продолжают вести подрывную деятельность в Европе, представляя угрозу безопасности и стабильности региона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина