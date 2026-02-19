Стало известно о трех недавних инцидентах с участием «группы Вагнера» в Европе 19.02.2026, 18:20

«Вагнеровцы» связаны с подрывной деятельностью в Европе.

Российское вооруженное формирование ЧВК «Вагнер», долгое время оставалось в тени после мятежа 2023-го года. Теперь «вагнеровцы» оказались связаны с подрывной деятельностью в Европе.

По данным западных спецслужб, бывшие рекрутеры и пропагандисты организации участвуют в операциях гибридной войны против европейских военных объектов, действуя по указке российского ГРУ, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Использование наёмников позволяет Кремлю сохранять правдоподобное отрицание причастности, однако НАТО и Европейский Союз понимают истинные мотивы. На фоне войны в Украина Запад может отвечать, усиливая военную поддержку Киева, включая разведданные.

Когда-то «Вагнер» был главным инструментом внешнего влияния России. Именно «вагнеровцы» и российские силовики начали операцию в Крыму в 2014 году, что привело к его аннексии.

Ситуация изменилась после мятежа лидера ЧВК Евгения Пригожина в 2023 году. Пригожин, ранее приближенный Путина, обвинил российское руководство в коррупции. Мятеж окончился неудачей, а спустя месяц Пригожин погиб в результате взрыва в самолёте.

После массовых высылок российских дипломатов по всей Европе — реакции на Крым, катастрофу Рейса MH17 и вторжение 2022 года — Москва лишилась кадров для разведработы под дипломатическим прикрытием. Поэтому ставку сделали на «нелегалов» из «Вагнера», работающих без защиты дипстатуса.

Западные страны связывают с «Вагнером» несколько случаев саботажа:

Великобритания (2024 год) — мелкий преступник, завербованный «вагнеровцами», и четверо его сообщников пытались поджечь военный объект.

Польша (2024 год) — власти обвинили российских агентов в повреждении стратегической железнодорожной линии.

Германия (2025 год) — гражданин Греции и гражданин Румынии арестованы за диверсию на базе ВМС ФРГ.

Эти инциденты показывают, что российские спецслужбы продолжают вести подрывную деятельность в Европе, представляя угрозу безопасности и стабильности региона.

