Россиянам ограничат вывод денег из новой пенсионной системы 1 19.02.2026, 20:08

Кризис налицо.

Государственная Дума РФ прорабатывает ограничения на вывод денег из программы долгосрочных сбережений (ПДС), которую власти запустили в 2024 году в качестве альтернативы де-факто замороженной системе накопительных пенсий, пишет The Moscow Times.

Срок, после которого вывести средства из ПДС при государственном софинансировании можно будет без потерь, планируется увеличить с 1 года до 5 лет, заявила зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Сейчас женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет могут забрать все накопленные средства вместе с деньгами государства в любой момент. «На практике это привело к тому, что многие люди стали рассматривать программу не как инструмент накоплений на старость, а как обычный вклад с очень высокой доходностью», — посетовал Панеш. В результате, по его словам, только в третьем квартале прошлого года участники вывели со счетов ДПС почти 18 млрд руб.

ПДС была запущена как альтернативная пенсионная система, которая должна была привлечь средства населения на фондовый рынок, оставшийся без иностранных инвесторов после начала войны в Украине. По данным Минфина, за 2024-25 гг россияне заключили 10 млн договоров в рамках ПДС и отнесли в систему 717 млрд рублей.

Получать выплаты по ПДС можно через 15 лет или по достижении 55 лет для женщин и 60 для мужчин, а также в «особых жизненных ситуациях» — для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца. Выплаты могут быть пожизненными или в течение 10 лет. Сбережения в ПДС наследуются (если только не начаты пожизненные выплаты).

Программа накопительной пенсии — предшественник ПДС — была запущена в 2002 году, но после аннексии Крыма и первой волны санкций власти ее заморозили. Изначально из 22% пенсионных взносов, которые работодатель отчисляет с каждой зарплаты в Пенсионный фонд, 16% шли на выплаты текущим пенсионерам, а 6% — в накопительную часть, то есть на будущие пенсии участников системы. После заморозки все 22% выплачиваются нынешним пенсионерам в целях сокращения дефицита Пенсионного фонда.

