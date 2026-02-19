  • Агиль Рустамадзе
  • 19.02.2026, 21:29
Украина действительно может победить

Вернуть Донбасс и Крым — реально.

Люди, которые знают меня давно, знают, что я большую часть своей жизни спорил, в том числе с коллегами, доказывая: страна с отсталым научно-техническим потенциалом априори не может создавать конкурентоспособное или продвинутое оружие. Повторяю это и сейчас. Россия не в состоянии создать супероружие, «которое не могли бы сделать на Западе, например, в США».

Они любят выражение «аналогов нет». Значит, это оружие РФ никому не нужно. «Если аналогов нет, значит, вы не самые крутые на этой планете».

Скорее всего, в Российской Федерации есть наработки, возможности, и они будут их наращивать. Они, в принципе, этим и занимаются: увеличивают количество баллистических ракет, количество «Кинжалов». Это, конечно, реальная проблема, с которой Украине приходится сталкиваться. Потому что, как в случае с Российской Федерацией, так и в случае с Украиной, накрыть всю страну куполом противоракетной обороны технически невозможно.

Ваш переговорный процесс привязан к полю боя, где одновременно наступают Украина и Российская Федерация. И преимущества нет ни у Украины, ни у России. Трамп говорит разное, душит Россию с помощью нефти и продолжает душить. То есть есть активные шаги, но, как мы видим, этого недостаточно.

Поэтому я не особо верю в переговорный процесс. И в случае с войной, и в случае с переговорами нужна сила. Очень большая сила. В военном смысле – это пакеты вооружений, в переговорном процессе – другие факторы.

Украина действительно может победить и вернуть территории – Донбасс, Крым, все, что оккупировала Россия. «Но если война закончится и вы подумаете, что все осталось позади, вы ошибетесь». Закончится война – начнется зачистка от пророссийских сил. «Мы в Азербайджане через это проходим». У вас таких сил тоже немало. Украине предстоит провести большую работу спецслужб по выявлению агентов влияния и пророссийски настроенных граждан. «Выжигать придется жестко. Кого-то придется выдворять, кого-то изолировать. Но сделать это нужно». У нас на это ушло 30 лет. Мы могли бы сделать это и за 10, но сложилась неудачная геополитическая конъюнктура.

После войны украинцам нужно будет укрепить и национальное самосознание. В центре страны и на западе оно присутствует, но у части граждан на востоке и юге Украины – есть нюансы. «Это вопрос, который вам придется решать, как мы решали вопрос Карабаха». Даже самый жесткий оппозиционер, противник азербайджанской власти, был сплочен в национальной идее и един в понимании того, что земли должны быть возвращены.

«Возврат оккупированных территорий реален, но требует благоприятной внешнеполитической ситуации, устойчивых экономических и финансово-экономических ресурсов и запроса общества. Когда власть еще сомневается, а общество уже готово и формулирует четкий запрос – «давайте, чего ждем» – вот тогда Украине удастся вернуть территории».

Агиль Рустамадзе, YouTube

