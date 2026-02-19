В Пинске сотрудница больницы обокрала пациента, который был на операции 3 19.02.2026, 22:46

Злоумышленница пошла на кражу в свой последний рабочий день.

В Пинске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы больницы, подозреваемой в краже кошелька у пациента во время его операции. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В полицию с заявлением о пропаже кошелька с деньгами и банковскими картами на сумму около 2 тысяч рублей обратился 52-летний житель Пинского района. Мужчина рассказал, что направлялся за покупками, когда ему резко стало плохо, и его госпитализировали для срочной операции. После вмешательства он обнаружил, что из его вещей пропал кошелек с деньгами.

Оперативники установили, что кражу совершила 48-летняя работница больницы.

«Фигурантка пояснила, что с ней не продлили контракт и она отрабатывала последний день. Она надеялась на безнаказанность, присвоила все деньги из кошелька и затем сожгла его в печке. В маленьком кармашке кошелька находились еще 500 долларов, которые она не заметила — они сгорели вместе с кошельком. Полученные средства она тратила на личные нужды», — сообщили в УВД.

Против женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК («Кража»). Часть похищенных денег уже вернули владельцу кошелька.

