закрыть
28 мая 2026, четверг, 0:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Пинске сотрудница больницы обокрала пациента, который был на операции

3
  • 19.02.2026, 22:46
  • 5,940
В Пинске сотрудница больницы обокрала пациента, который был на операции

Злоумышленница пошла на кражу в свой последний рабочий день.

В Пинске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы больницы, подозреваемой в краже кошелька у пациента во время его операции. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В полицию с заявлением о пропаже кошелька с деньгами и банковскими картами на сумму около 2 тысяч рублей обратился 52-летний житель Пинского района. Мужчина рассказал, что направлялся за покупками, когда ему резко стало плохо, и его госпитализировали для срочной операции. После вмешательства он обнаружил, что из его вещей пропал кошелек с деньгами.

Оперативники установили, что кражу совершила 48-летняя работница больницы.

«Фигурантка пояснила, что с ней не продлили контракт и она отрабатывала последний день. Она надеялась на безнаказанность, присвоила все деньги из кошелька и затем сожгла его в печке. В маленьком кармашке кошелька находились еще 500 долларов, которые она не заметила — они сгорели вместе с кошельком. Полученные средства она тратила на личные нужды», — сообщили в УВД.

Против женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК («Кража»). Часть похищенных денег уже вернули владельцу кошелька.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина