Снова есть на кого равнять строй 14 Максим Винярский

20.02.2026, 9:08

15,082

Николай Статкевич

Спасибо, Николай Викторович, что вы снова с нами.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-политзаключенный Максим Винярский прокомментировал выход на свободу лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича:

— Очень хорошо, когда человек выходит на свободу. В такой день всегда радостно и приятно. Словно часть тебя самого снова ощущает себя свободной. Любой такой день сразу приобретает оттенок торжественности, вкус праздника.

Но сегодняшний день — особенный и отличается от других похожих ощущением: нас стало больше. Не просто тех, кто на свободе, а тех, кто знает: за свободу нужно бороться.

Сегодня к нам вернулся тот, кому не нужно объяснять, кто сегодня агрессор и откуда исходит угроза. Тот, кто не утратил ни чести, ни свободы даже находясь в тюрьме. Кто не позволил вытолкнуть себя за пределы родины. Тот, кто на себе знает цену выбора между светом и тьмой. Кто знает, что нельзя потакать диктатору-террористу. Что нельзя обниматься с преступниками и пожимать окровавленные руки палачам. Что нет ничего позорнее, чем торговать будущим своего народа.

Снова есть на кого равнять строй. На кого смотреть без оговорок и скидок. От кого не ждешь предательства, подлости и лицемерия. Спасибо, Николай Викторович, что вы снова с нами.

Жыве Беларусь!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com