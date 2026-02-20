Снова есть на кого равнять строй14
- Максим Винярский
- 20.02.2026, 9:08
- 15,082
Спасибо, Николай Викторович, что вы снова с нами.
Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-политзаключенный Максим Винярский прокомментировал выход на свободу лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича:
— Очень хорошо, когда человек выходит на свободу. В такой день всегда радостно и приятно. Словно часть тебя самого снова ощущает себя свободной. Любой такой день сразу приобретает оттенок торжественности, вкус праздника.
Но сегодняшний день — особенный и отличается от других похожих ощущением: нас стало больше. Не просто тех, кто на свободе, а тех, кто знает: за свободу нужно бороться.
Сегодня к нам вернулся тот, кому не нужно объяснять, кто сегодня агрессор и откуда исходит угроза. Тот, кто не утратил ни чести, ни свободы даже находясь в тюрьме. Кто не позволил вытолкнуть себя за пределы родины. Тот, кто на себе знает цену выбора между светом и тьмой. Кто знает, что нельзя потакать диктатору-террористу. Что нельзя обниматься с преступниками и пожимать окровавленные руки палачам. Что нет ничего позорнее, чем торговать будущим своего народа.
Снова есть на кого равнять строй. На кого смотреть без оговорок и скидок. От кого не ждешь предательства, подлости и лицемерия. Спасибо, Николай Викторович, что вы снова с нами.
Жыве Беларусь!