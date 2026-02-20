28 мая 2026, четверг, 11:21
  20.02.2026, 9:49
Пилоты «Феникса» на расстоянии более 50 км сожгли 12 единиц техники россиян

Рекорд установлен под Донецком.

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают демонстрировать, что безопасных зон для оккупантов не существует даже в глубоком тылу. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы Главного отдела беспилотных авиационных систем (ГВ БАС) «Феникс» устроили настоящий разгром логистической колонны врага на трассе вблизи Донецка.

Уникальность операции заключается в дистанции поражения: наши «птички» отработали по целям на расстоянии более 50 километров от линии фронта.

Результаты «охоты»:

Разгром логистики: Точными ударами было поражено 9 грузовиков, перевозивших боеприпасы и имущество, а также 3 автомобиля типа «буханка», которые оккупанты используют для переброски личного состава и мелких грузов.

Технологическое преимущество: Работа на такой дистанции (50+ км) свидетельствует об использовании новейших средств связи и дронов-ретрансляторов, что делает беззащитными вражеские коммуникации глубоко в тылу Донецкой агломерации.

Эффект неожиданности: Захватчики на трассе возле Донецка чувствовали себя в относительной безопасности, однако мастерство пилотов «Феникса» превратило их колонну в кучу металлолома.

«Чрезвычайно эффективный Русорез! Дронами на расстоянии 50+ километров влетели в 9 грузовиков и 3 буханки», - отмечается в комментарии к видео.

