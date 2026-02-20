28 мая 2026, четверг, 11:21
В России началось массовое закрытие банковских отделений

2
  • 20.02.2026, 9:58
  • 7,536
Украинская разведка узнала подробности.

В России в 2025 году закрылось почти 1700 банковских отделений, что в 3,6 раз больше, чем в 2024 году. В 2026 году эта тенденция продолжится, пишет Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, в начале 2026 года российские банки имели 22 300 отделений. В связи со структурными проблемами в экономике российские финучреждения вынуждены продолжать сокращать количество своих представительств.

Этот процесс объясняют «цифровизацией и переходом персонала на дистанционную работу». Больше всего структурные проблемы коснулись Сбербанка РФ. В 2025 году он закрыл более 900 отделений. Это в 2 раза больше, чем в 2024 году.

Прежде всего под ударом оказываются банковские отделения в небольших населенных пунктах, что негативно сказывается на локальной экономике. СВР напомнила, что подобная ситуация в России с большим количеством закрытия банковских отделений наблюдалась в 2021 году во время эпидемии коронавируса. Тогда банки были вынуждены ограничить работу с населением из-за карантина.

Нужно отметить, что в 2025 году банковская система России потеряла главные признаки устойчивости, это свидетельствует о начале банковского кризиса. В прошлом году чистая прибыль российских банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом - до 45 млрд долларов.

При этом рентабельность капиталов российских финучреждений упала до 18%. В 2025 году часть проблемных кредитов банков России увеличилась до 11%, а по кредитам, которые ничем не обеспечены, - до 12%. Это указывает на ухудшение качества кредитного портфеля.

