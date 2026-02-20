The Telegraph: Российские командиры вымогают у солдат десятки тысяч долларов 4 20.02.2026, 18:09

Оккупантов угрожают отправить на убой.

Российские командиры в Украине принуждают подчиненных платить им крупные суммы под угрозами отправки на штурмы, пишет The Telegraph со ссылкой на свидетельства солдат и экспертов Института изучения войны (ISW). По их словам, речь идет не о единичных эпизодах, а о системной практике. На одном из видео младший сержант Денис Колесников рассказывает, что командиры требуют с военнослужащих по $13-40 тысяч, а тех, кто отказывается платить «обнуляют», посылая на смертельные задания. Он утверждает, что таким образом погибло уже «более половины» его подразделения. Со слов Колесникова, после «исчерпания» первых выплат начинаются новые вымогательства. Сам он сбежал из части, когда у него потребовали $40 тысяч, его нынешнее местонахождение неизвестно.

В другом видео военнослужащий Андрей Перевозчиков из 36-го Башкирского мотострелкового полка обращается к президенту России Владимиру Путину с жалобой на то, что командиры продают предназначенные для подразделений беспилотники, тепловизоры и гуманитарную помощь, вынуждая солдат закупать оборудование самостоятельно. По его словам, тех, кто отказывается, отправляют на штурмы. Также издание приводит видеообращение отца военнослужащего Валерия Белоглазова из воинской части 67899. Он просит помощи в поисках сына, который пропал без вести после того, как перечислил 800 тысяч рублей на нужды подразделения.

С еще одного солдата Игоря Коршунова после тяжелого ранения командир потребовал почти 2 млн рублей за перевод с линии фронта, пригрозив бросить его на передовую при отказе. Другой военнослужащий Армен Овесепян рассказал, что ежемесячно его заставляют отдавать половину зарплаты за освобождение от боевых заданий.

Американский Институт изучения войны также зафиксировал случаи, когда командиры отказывались отправлять раненых в госпиталь или оформлять документы для получения льгот, вымогая деньги.

