закрыть
28 мая 2026, четверг, 21:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: ГУР и Залужный тайно пытались готовиться к вторжению РФ

30
  • 20.02.2026, 20:18
  • 13,956
СМИ: ГУР и Залужный тайно пытались готовиться к вторжению РФ
Валерий Залужный и Кирилл Буданов

В Киеве не верили, что Россия начнет войну.

Еще до официального признания угрозы полномасштабного вторжения, Украина начала скрытную подготовку к обороне. Главное управление разведки (ГУР) и тогдашний главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный тайно разрабатывали планы защиты страны, тогда как президент Владимир Зеленский не до конца верил в реальность нападения.

Разведчики и военные действовали под прикрытием регулярных «учений», обеспечивая стратегические позиции и готовя страну к возможной войне. Об этом сообщает The Guardian, основанное на более чем 100 интервью с представителями разведки и военными разных стран.

По материалам расследования, переговоры между Зеленским и бывшим президентом США Джо Байденом порой носили напряженный характер: Байден прямо предупреждал о наступлении российских войск на Киев, но украинское руководство не всегда воспринимало эти сигналы всерьез. В то же время советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что украинские спецслужбы и военные с самого начала были убеждены в неизбежности вторжения.

ГУР начал тихое планирование чрезвычайных сценариев уже в январе 2022 года. Разведчики арендовали конспиративные дома вокруг Киева и складировали крупные суммы наличности, маскируя подготовку под регулярные «учения». В середине февраля «учения» продолжились, поскольку любые крупные передвижения войск без официальной санкции оставались незаконными.

Разочарованные отказом Зеленского вводить военное положение, Залужный и высшее военное руководство ограниченно планировали действия самостоятельно. Накануне вторжения на дне Черного моря были установлены мины для предотвращения морской высадки, а части подразделений переместились на стратегически важные позиции. Один из генералов отметил: «Это было запрещено, но выбора у нас не было».

ГУР продолжал собирать данные даже в день перед атакой. 18 февраля Кирилл Буданов получил трехчасовой брифинг от западного чиновника о планах России относительно аэродрома в Гостомеле. Эта информация помогла разработать меры обороны в последний момент. Также накануне вторжения Буданов получил от украинского банкира Дениса Киреева сведения от контактов в российской элите о времени и направлении атаки, что позволило подготовиться к первому удару.

Как отмечает The Guardian, именно эта скрытная подготовка стала ключевой для сдерживания наступления и организации обороны Украины в первые дни войны, несмотря на ограничения, накладываемые официальным руководством.

Написать комментарий 30

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов