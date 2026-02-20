СМИ: ГУР и Залужный тайно пытались готовиться к вторжению РФ 30 20.02.2026, 20:18

13,956

Валерий Залужный и Кирилл Буданов

В Киеве не верили, что Россия начнет войну.

Еще до официального признания угрозы полномасштабного вторжения, Украина начала скрытную подготовку к обороне. Главное управление разведки (ГУР) и тогдашний главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный тайно разрабатывали планы защиты страны, тогда как президент Владимир Зеленский не до конца верил в реальность нападения.

Разведчики и военные действовали под прикрытием регулярных «учений», обеспечивая стратегические позиции и готовя страну к возможной войне. Об этом сообщает The Guardian, основанное на более чем 100 интервью с представителями разведки и военными разных стран.

По материалам расследования, переговоры между Зеленским и бывшим президентом США Джо Байденом порой носили напряженный характер: Байден прямо предупреждал о наступлении российских войск на Киев, но украинское руководство не всегда воспринимало эти сигналы всерьез. В то же время советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что украинские спецслужбы и военные с самого начала были убеждены в неизбежности вторжения.

ГУР начал тихое планирование чрезвычайных сценариев уже в январе 2022 года. Разведчики арендовали конспиративные дома вокруг Киева и складировали крупные суммы наличности, маскируя подготовку под регулярные «учения». В середине февраля «учения» продолжились, поскольку любые крупные передвижения войск без официальной санкции оставались незаконными.

Разочарованные отказом Зеленского вводить военное положение, Залужный и высшее военное руководство ограниченно планировали действия самостоятельно. Накануне вторжения на дне Черного моря были установлены мины для предотвращения морской высадки, а части подразделений переместились на стратегически важные позиции. Один из генералов отметил: «Это было запрещено, но выбора у нас не было».

ГУР продолжал собирать данные даже в день перед атакой. 18 февраля Кирилл Буданов получил трехчасовой брифинг от западного чиновника о планах России относительно аэродрома в Гостомеле. Эта информация помогла разработать меры обороны в последний момент. Также накануне вторжения Буданов получил от украинского банкира Дениса Киреева сведения от контактов в российской элите о времени и направлении атаки, что позволило подготовиться к первому удару.

Как отмечает The Guardian, именно эта скрытная подготовка стала ключевой для сдерживания наступления и организации обороны Украины в первые дни войны, несмотря на ограничения, накладываемые официальным руководством.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com