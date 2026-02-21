закрыть
В Могилеве проснулся местный «синоптик», который предсказывает весну

7
  • 21.02.2026, 9:44
  • 12,160
В Могилеве проснулся местный «синоптик», который предсказывает весну

За 10 лет он ни разу не ошибался.

В Могилевском зоосаде после зимней спячки проснулся медведь Федя. За 10 лет местный «метеоролог» ни разу не ошибался и предсказывал весну. Об этом сообщил гостелеканал СТВ, пишет «Зеркало».

В зимний сон медведь Федя ушел 10 января, сразу после большого снегопада. А на днях лохматый и слегка похудевший медведь вышел из зимней спячки.

«С первой оттепелью — была буквально на выходных — он и проснулся, но сейчас опять лег в спячку и немножко дремлет», — рассказал заведующий учебной лабораторией «Зоосад» Иван Нижников.

За 10 лет бурый «метеоролог» ни разу не ошибся: если медведь проснулся — значит, потепление близко. Почти всегда пробуждение Феди совпадает с Масленицей.

Напомним, по прогнозам синоптиков, классическая зима заканчивается, морозы скоро отступят, но нужно еще немножко потерпеть. Уже 22 февраля днем по юго-западу страны будет до +3°С. 23 февраля оттепель и осадки могут распространиться на бóльшую часть страны.

