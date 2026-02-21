В Могилеве проснулся местный «синоптик», который предсказывает весну 7 21.02.2026, 9:44

12,160

За 10 лет он ни разу не ошибался.

В Могилевском зоосаде после зимней спячки проснулся медведь Федя. За 10 лет местный «метеоролог» ни разу не ошибался и предсказывал весну. Об этом сообщил гостелеканал СТВ, пишет «Зеркало».

В зимний сон медведь Федя ушел 10 января, сразу после большого снегопада. А на днях лохматый и слегка похудевший медведь вышел из зимней спячки.

«С первой оттепелью — была буквально на выходных — он и проснулся, но сейчас опять лег в спячку и немножко дремлет», — рассказал заведующий учебной лабораторией «Зоосад» Иван Нижников.

За 10 лет бурый «метеоролог» ни разу не ошибся: если медведь проснулся — значит, потепление близко. Почти всегда пробуждение Феди совпадает с Масленицей.

Напомним, по прогнозам синоптиков, классическая зима заканчивается, морозы скоро отступят, но нужно еще немножко потерпеть. Уже 22 февраля днем по юго-западу страны будет до +3°С. 23 февраля оттепель и осадки могут распространиться на бóльшую часть страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com