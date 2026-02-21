Ученые назвали продукт №1 для нормализации уровня сахара в крови 14 21.02.2026, 14:08

11,328

Его очень легко включить в повседневный рацион.

Уникальное сочетание питательных веществ в сардинах делает ее отличным выбором для тех, кто взялся контролировать уровень сахара в крови.

Как доказали исследования, регулярное употребление сардин может даже снизить риск развития диабета 2 типа и защитить здоровье сердца, пишет Health. Дело в том, что скачки уровня сахара в крови вызваны простыми углеводами (или простыми сахарами), а в сардинах их вообще нет, поэтому, как говорится в исследовании, они не повысят уровень сахара в крови после того, как вы их съедите.

Как сардины регулируют скачки сахара в крови

Кроме того, сардины помогут регулировать скачки уровня сахара в крови, когда вы едите продукты, богатые углеводами. Это связано с тем, что сардины содержат другие полезные питательные вещества, в том числе:

Белок: банка сардин содержит 22,6 грамма белка.

Это замедлит опорожнение желудка. А замедленное пищеварение полезно для уровня сахара в крови, поскольку сахар, потребляемый во время еды, высвобождается в кровоток более постепенно.

Полезные жиры: сардины - один из лучших источников омега-3 жирных кислот.

Как говорится в одном из исследований, эти полезные ненасыщенные жиры уменьшают воспаление, которое мешает работе инсулина.

Магний и витамин D: имеются данные, свидетельствующие о том, что эти два микроэлемента работают вместе, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Таурин: эта аминокислота, содержащаяся в сардинах, помогает улучшить реакцию организма на инсулин, что может привести к лучшему контролю уровня сахара в крови.

Сардины снижают риск развития диабета 2 типа

В исследовании 2021 года ученые наблюдали за 152 пожилыми людьми с преддиабетом. В течение года половина участников сидела на диете для профилактики диабета, а другая половина, следуя той же диете, еженедельно съедала 200 граммов (чуть больше 2 банок) сардин.

В группе, употреблявшей сардины, наблюдались значительные улучшения - у 37% участников был очень высокий риск развития диабета в начале исследования, но через год эта цифра снизилась до 8%. В контрольной группе процент людей с очень высоким риском развития диабета снизился с 27% до 22%.

Исследователи пришли к выводу, что сардины могут улучшить реакцию организма на инсулин. Таким образом, регулярное употребление этой рыбы может снизить риск развития диабета у людей с преддиабетом.

Сардины приносят пользу для здоровья сердца

Эта рыба содержат жирные кислоты омега-3, которые улучшают здоровье сердца за счет:

Снижения уровня триглицеридов: омега-3 помогают контролировать высокий уровень триглицеридов, которые являются жирами в организме. Высокий уровень триглицеридов может способствовать накоплению жировых отложений в артериях, что повышает риск инсульта и инфаркта.

Подавление воспаления: со временем воспаление повреждает кровеносные сосуды, позволяя бляшкам, состоящим из холестерина, жира и кальция, накапливаться в артериях. Это может ограничить кровоток и повысить риск сердечного приступа. Омега-3 жирные кислоты могут помочь предотвратить это благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Помимо омега-3, сардины содержат другие питательные вещества, которые играют различную роль в поддержании здоровой функции сердца, включая калий, магний, цинк, кальций и железо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com