США победили в командном турнире по лыжной акробатике на Олимпиаде-2026
- 21.02.2026, 16:06
Сборная Австралии, которую тренирует белорус, заняла четвертое место.
Сегодня, 21 февраля, на Олимпиаде-2026 прошли соревнования смешанных команд в лыжной акробатике.
Победу одержала сборная США, сообщает «Трибуна».
В суперфинале выступили сборные Швейцарии, США, Китая и Австралии.
Отметим, что сборную Австралии тренирует двукратный призер Олимпийских игр белорус Дмитрий Дащинский.
Кроме того, Австралия была единственной командой с двумя женщинами и одним мужчиной в составе. Все остальные сборные состояли из двух мужчин и одной женщины.
Олимпийские игры-2026
Милан, Италия
Фристайл
Лыжная акробатика
Командный турнир
1. США – 325,35
2. Швейцария – 296,91
3. Китай – 279,68
4. Австралия – 256,04