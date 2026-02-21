закрыть
25 февраля 2026, среда, 16:32
США победили в командном турнире по лыжной акробатике на Олимпиаде-2026

  • 21.02.2026, 16:06
  • 1,462
Кристофер Лиллис / Yahoo Sports

Сборная Австралии, которую тренирует белорус, заняла четвертое место.

Сегодня, 21 февраля, на Олимпиаде-2026 прошли соревнования смешанных команд в лыжной акробатике.

Победу одержала сборная США, сообщает «Трибуна».

В суперфинале выступили сборные Швейцарии, США, Китая и Австралии.

Отметим, что сборную Австралии тренирует двукратный призер Олимпийских игр белорус Дмитрий Дащинский.

Кроме того, Австралия была единственной командой с двумя женщинами и одним мужчиной в составе. Все остальные сборные состояли из двух мужчин и одной женщины.

Олимпийские игры-2026

Милан, Италия

Фристайл

Лыжная акробатика

Командный турнир

1. США – 325,35

2. Швейцария – 296,91

3. Китай – 279,68

4. Австралия – 256,04

