Ученые из США разрабатывают универсальную вакцину

Не только от гриппа или ковида.

Американские ученые разрабатывают новую вакцину в форме назального спрея, которая, возможно, будет способна защитить организм от всех видов гриппа, простуды, легочных бактериальных инфекций и даже некоторых видов аллергии, передает ВВС.

Исследователи из Стэнфордского университета уже испытали свою «универсальную вакцину» на животных, но теперь им предстоит провести тесты с участием людей.

Они говорят, что применяют радикально иной подход по сравнению с традиционными вакцинами, которые человечество использует уже более 200 лет.

Эксперты в этой области считают результаты исследования поистине впечатляющими, хотя работа все еще находится на ранней стадии. Они надеются, что вакцина может стать огромным шагом вперед в борьбе с заболеваниями.

Чем отличается новая вакцина от старых и как она действует?

Нынешние вакцины «обучают» наше тело бороться с одной конкретной инфекцией. Так, прививка от кори защитит только от одного заболевания, как и прививка от ветряной оспы или какого-либо другого вируса.

Таким образом иммунизация работала с момента, когда в конце XVIII века ее впервые применил британский врач Эдвард Дженнер.

Но подход, описанный авторами в журнале Science, не предполагает обучения иммунной системы. Он имитирует принципы, по которым иммунные клетки обмениваются друг с другом информацией.

Вакцинация осуществляется при помощи назального спрея, в результате действия которого белые кровяные клетки в наших легких (они известны как макрофаги) остаются в состоянии готовности к активизации. В итоге они начинают действовать вне зависимости от того, какая именно инфекция пытается пробраться в организм.

В ходе экспериментов на животных подобная прививка действовала примерно в течение трех месяцев.

Исследование показало, что повышенная готовность макрофагов помогала значительно снизить количество вирусов, проникавших через легкие в организм — их фиксировалось от ста до тысячи раз меньше.

При этом иммунная система оказывалась «полностью готова молниеносно отразить нападение» тех вирусов, которым все же удавалось проникнуть, говорит профессор микробиологии и иммунологии Бали Пулендран из Стэнфордского университета.

Исследовательская группа также установила, что новая вакцина помогает защитить от двух разновидностей бактерий, Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) и Acinetobacter baumannii, которые вызывают несколько внутрибольничных заболеваний.

«Эта вакцина, которую мы называем универсальной, приводит к гораздо более широкому ответу организма и защищает не только от вируса гриппа, не только от ковида, не только от простуды, но практически от всех вирусов и многих различных бактерий, как мы выяснили экспериментальным путем, и даже от аллергий», — сказал Пулендран Би-би-си.

Изменения в работе иммунной системы также, по всей видимости, заставляют ее меньше реагировать на аллергены, которые содержатся в пыли и могут вызывать аллергическую астму.

Какие вопросы пока остаются без ответа

«Это поистине впечатляющее исследование», — говорит профессор вакцинологии Даниэла Феррейра из Оксфордского университета (она не принимала участие в работах ученых из Стэнфорда).

По ее словам, работа «может изменить принципы, по которым мы защищаем людей от простудных заболеваний и других респираторных инфекций», если результаты будут подтверждены в ходе тестов с участием людей. По ее словам, одно из преимуществ исследования заключается в том, что его авторы четко описали, как именно работает новая вакцина.

Феррейра считает, что стэнфордское исследование «может стать значительным шагом вперед» и позволит защитить людей от инфекций.

Однако есть еще много вопросов, на которые предстоит ответить.

В ходе экспериментов вакцина вносилась в организм при помощи назального спрея, однако в случае людей для этого, возможно, придется применять небулайзеры (устройство для ингаляции), чтобы она могла достичь легких человека.

Пока неизвестно, отреагирует ли на нее сходным образом организм человека и насколько долго иммунная система будет оставаться в состоянии повышенной готовности. Иммунные системы людей и мышей отличаются друг от друга, в том числе и потому, что наш иммунитет формируется в результате взаимодействия с инфекциями в течение многих десятилетий.

Теперь исследователи надеются провести тесты, в ходе которых люди будут получать сначала вакцину, а затем вирус — чтобы проверить, как на него отреагирует организм.

Не исключено также, что более активная работа иммунной системы, то есть нарушение ее обычного режима работы, может иметь последствия для людей и вызывать иммунологические нарушения.

Профессор молекулярной вирусологии Джонатан Болл из Ливерпульской школы тропической медицины считает работу безусловно впечатляющей. Но при этом он предупреждает: «Нам необходимо убедиться, что пребывание организма в „режиме повышенной готовности“ не приведет к „огню по своим“, когда гиперактивная иммунная система случайно вызывает нежелательные побочные эффекты».

Но американские исследователи не считают, что иммунная система должна постоянно оставаться в состоянии повышенной готовности. Они полагают, что их разработка может дополнить, а не заменить вакцины, существующие ныне.

На первых этапах пандемии — как, например, в начале глобального распространения ковида в 2020 году — универсальная вакцина позволяла бы выиграть время, пока разрабатывается специализированное средство от конкретного заболевания.

«Это могло бы снизить смертность, сделать заболевание менее тяжелым и, вероятно, создать иммунную устойчивость, способность к быстрому выздоровлению. Результаты были бы очень значительными», — считает Пулендран.

Он описывает еще один вариант применения такой вакцины: в начале зимы, с распространением обычных для этого времени года вирусов, «можно представить применение такого сезонного спрея, который бы создавал расширенный иммунитет».

