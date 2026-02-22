закрыть
26 февраля 2026, четверг, 1:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Умеров получил задание по мирным переговорам с РФ

1
  • 22.02.2026, 6:00
  • 3,364
Зеленский: Умеров получил задание по мирным переговорам с РФ

Он отметил, что значимых результатов нет именно из-за россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку новых переговоров Украины с РФ. Он отметил, что значимых результатов нет именно из-за россиян.

Зеленский сообщил, что государство ежедневно продолжает «работать специально», чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для Украины и мира.

Он подчеркнул, что Киев сделает все необходимое и точно не будет преградой для мира. В то же время президент отметил, что Вашингтон увидел, что проблема заключается в Москве.

«В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов. И следующую встречу надо сделать не пустой, это возможно. Мы проговорили сегодня с Рустемом Умеровым некоторые аспекты подготовки переговоров», - рассказал Зеленский.

Кроме того, Умерову поручено больше поработать с друзьями Украины на Ближнем Востоке и в Турции, «чтобы в там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше».

Также Зеленский выразил благодарность всем, кто действительно готов помочь в поддерживает Украину и наше государство. Дополнительно он анонсировал новые встречи с европейцами.

«Уже запланированы также мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее», - резюмировал президент.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип