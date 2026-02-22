Зеленский: Умеров получил задание по мирным переговорам с РФ 1 22.02.2026, 6:00

3,364

Он отметил, что значимых результатов нет именно из-за россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку новых переговоров Украины с РФ. Он отметил, что значимых результатов нет именно из-за россиян.

Зеленский сообщил, что государство ежедневно продолжает «работать специально», чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для Украины и мира.

Он подчеркнул, что Киев сделает все необходимое и точно не будет преградой для мира. В то же время президент отметил, что Вашингтон увидел, что проблема заключается в Москве.

«В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов. И следующую встречу надо сделать не пустой, это возможно. Мы проговорили сегодня с Рустемом Умеровым некоторые аспекты подготовки переговоров», - рассказал Зеленский.

Кроме того, Умерову поручено больше поработать с друзьями Украины на Ближнем Востоке и в Турции, «чтобы в там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше».

Также Зеленский выразил благодарность всем, кто действительно готов помочь в поддерживает Украину и наше государство. Дополнительно он анонсировал новые встречи с европейцами.

«Уже запланированы также мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее», - резюмировал президент.

