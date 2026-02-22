Во Львове произошел теракт: пострадали 15 человек

Во Львове произошел теракт: пострадали 15 человек2
- 22.02.2026, 8:47
- 7,090
Погибла по меньшей мере одна женщина-полицейская.
В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт. В результате взрывов пострадали правоохранители и погибла по меньшей мере одна женщина-полицейская.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.
Что предшествовало
Сегодня ночью в центре Львова прогремели по меньшей мере два взрыва. По данным депутата горсовета Игоря Зинкевича, инцидент произошел на улице Госпитальной вблизи ТЦ «Магнус». Однако в момент взрывов никаких тревог или угрозы в небе для региона не было.
Что говорят в местной власти и полиции
По словам мэра Садового, то, что произошло во Львове - был теракт.
«Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы», - говорится в сообщении.
Перед этим Нацполиция Украины официально подтвердила, что среди погибших и пострадавших есть правоохранители.
«Взрывы произошли после прибытия нарядов патрульной полиции на вызов. На месте работают все профильные службы. Детали позже», - сообщали в полиции.
Обновлено в 02:50
Во Львовской областной прокуратуре подтвердили взрывы и расследуют событие, как террористический акт. По данным прокуратуры, полицейские прибыли на вызов, после этого дважды были взрывы. Сейчас известно о погибшей 23-летней полицейской.
«Сегодня в 00:30 на номер «102» поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции раздался взрыв. По прибытию второго экипажа произошел еще один взрыв. Предварительно установлено, что погибла 23-летняя полицейская. Поврежден патрульный автомобиль, а также гражданское транспортное средство. Количество пострадавших устанавливается», - говорится в заметке.
Между тем мэр Андрей Садовый информирует, что количество пострадавших возросло до 15, им оказывают помощь. Также он подтвердил гибель женщины-полицейской.