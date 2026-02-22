Этот завтрак может снизить уровень холестерина всего за два дня 3 22.02.2026, 9:52

Он богат растворимой клетчаткой.

Интенсивное потребление овса в течение двух дней может снижать уровень холестерина более эффективно, чем умеренное, регулярное потребление.

Об этом пишет Nature Communications.

Овес богат растворимой клетчаткой, в частности бета-глюкан, которая придает овсянке гелеобразной текстуры после приготовления. Эта клетчатка замедляет пищеварение, улучшая усвоение питательных веществ и способствуя ощущению сытости. В свою очередь, более медленное пищеварение помогает стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшает прыжки холестерина после еды.

Бета-глюкан также связывается с холестерином в пищеварительном тракте, помогая выводить его из организма прежде, чем он попадет в кровь. Этот процесс может помочь повысить уровень ЛПВП (хорошего холестерина).

Овес также питает полезные кишечные бактерии, которые, в свою очередь, производят соединения, дополнительно регулирующие уровень здорового холестерина. Эти кишечные микробы расщепляют желчные кислоты и генерируют соединения, такие как короткоцепочечные жирные кислоты, способствующие снижению уровня холестерина ЛПНП. Неоднократно доказано, что овес обладает способностью снижать уровень холестерина, но это исследование измеряет, насколько он может влиять на организм.

