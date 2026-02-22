закрыть
Теракт во Львове: как нашли вероятную подрывницу

  • 22.02.2026, 15:39
Теракт во Львове: как нашли вероятную подрывницу
Игорь Клименко

Министр внутренних дел Украины раскрыл детали.

Теракт во Львове ночью 22 февраля, скорее всего, был выполнен по заказу России. Вероятную подрывницу удалось быстро разыскать благодаря видео с камер наблюдения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Сегодня ночью во Львове произошел террористический акт. Я сразу прибыл на место происшествия. Есть все основания полагать, что преступление выполнено по заказу России. Враг в очередной раз использует вербовку наших граждан, создавая смертельные ловушки для украинских правоохранителей», - сказал Клименко.

По его словам, кроме погибшей патрульной полицейской Виктории Шпильки, в результате теракта ранены 25 человек. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 11 человек, шестеро правоохранителей - в тяжелом состоянии.

Министр рассказал, что посетил раненых в больнице. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

«Благодаря видео с камер наблюдения удалось быстро отработать маршрут движения подозреваемой и зафиксировать момент закладки взрывного устройства. Уже через 10 часов после подрыва полиция совместно с СБУ задержали вероятную исполнительницу», - добавил Клименко.

Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации этого преступления.

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. По предварительным данным, погибла 23-летняя полицейская, также есть пострадавшие.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, повлекший тяжкие последствия.

По данным следствия, в 00:30 на линию «102» поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии первого экипажа патрульной полиции произошел взрыв, а по прибытии второго - раздался еще один.

В результате взрывов поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство.

По состоянию на утро было известно, что в результате взрывов пострадали правоохранители и погибла по меньшей мере одна женщина-полицейская.

Уже днем правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к взрывам во Львове.

Согласно основной версии, заказчиком теракта является Россия.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что сейчас продолжается установление других лиц, причастных к взрывам во Львове. Уже известно, что ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шестеро правоохранителей - в тяжелом состоянии.

