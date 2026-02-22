Взрывы в России на арсенале ГРАУ: уничтожен бункер 2 22.02.2026, 17:25

8,100

Появились спутниковые фото.

Поражение арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ вблизи поселка Котлубань Волгоградской области подтвердили спутниковые снимки. Их опубликовал украинский OSINT-канал «КиберБорошно».

Отмечается, что в результате поражения арсенала ГРАУ в населенном пункте Котлубань ракетами FP-5 «Фламинго» был уничтожен бункер площадью около 3600 квадратных метров снаружи и 1200 квадратных метров внутри.

Известно, что упомянутый арсенал российская оккупационная армия использовала для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ночь на 12 февраля дроны поразили арсенал ГРАУ в Волгоградской области. В связи с этим была объявлена эвакуация жителей поселка Котлубань. По информации местных властей, в тушении пожара были задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com