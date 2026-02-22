Взрывы в России на арсенале ГРАУ: уничтожен бункер

Взрывы в России на арсенале ГРАУ: уничтожен бункер2
- 22.02.2026, 17:25
- 8,100
Появились спутниковые фото.
Поражение арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ вблизи поселка Котлубань Волгоградской области подтвердили спутниковые снимки. Их опубликовал украинский OSINT-канал «КиберБорошно».
Отмечается, что в результате поражения арсенала ГРАУ в населенном пункте Котлубань ракетами FP-5 «Фламинго» был уничтожен бункер площадью около 3600 квадратных метров снаружи и 1200 квадратных метров внутри.
Известно, что упомянутый арсенал российская оккупационная армия использовала для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В ночь на 12 февраля дроны поразили арсенал ГРАУ в Волгоградской области. В связи с этим была объявлена эвакуация жителей поселка Котлубань. По информации местных властей, в тушении пожара были задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны.