Взрывы в России на арсенале ГРАУ: уничтожен бункер

2
  • 22.02.2026, 17:25
  • 8,100
Взрывы в России на арсенале ГРАУ: уничтожен бункер

Появились спутниковые фото.

Поражение арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ вблизи поселка Котлубань Волгоградской области подтвердили спутниковые снимки. Их опубликовал украинский OSINT-канал «КиберБорошно».

Отмечается, что в результате поражения арсенала ГРАУ в населенном пункте Котлубань ракетами FP-5 «Фламинго» был уничтожен бункер площадью около 3600 квадратных метров снаружи и 1200 квадратных метров внутри.

Известно, что упомянутый арсенал российская оккупационная армия использовала для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ночь на 12 февраля дроны поразили арсенал ГРАУ в Волгоградской области. В связи с этим была объявлена эвакуация жителей поселка Котлубань. По информации местных властей, в тушении пожара были задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны.

