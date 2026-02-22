«Заканчивай чудить»: Тумилович разнес Лукашенко и чиновников 11 22.02.2026, 23:11

26,002

Геннадий Тумилович

Жесткое обращение известного футболиста.

Известный белорусский вратарь Геннадий Тумилович, который живет в Израиле, в экспрессивной манере разнес Лукашенко и поддакивающих диктатору чиновников. Особенно досталось министру спорта Сергею Ковальчуку:

— Один идиот придумал (речь о главе Минспорта Ковальчуке, запретившем в 2021 году для белорусских спортсменов сборы за границей — Прим. Charter97.org), что нельзя выезжать никому за границу. Это единственный шанс — зима у белорусских клубов — провести нормальные спарринги. Указ одного дебила, нужно называть вещи своими именами. Хотя, последние две недели я слушаю стэндапы (речь о выступлениях Лукашенко — Прим. Charter97.org)... Никогда этого не делал, а сейчас решил посмотреть. Вот откуда все идет. Один выступает — куча глухонемых ослов кивает, а когда им на следующий день говорят противоположные вещи — также кивают. Под дулом пистолета скажи: «Заканчивай чудить».

Осторожно, нецензурная лексика

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com