26 февраля 2026, четверг, 18:26
«Заканчивай чудить»: Тумилович разнес Лукашенко и чиновников

11
  • 22.02.2026, 23:11
  • 26,002
«Заканчивай чудить»: Тумилович разнес Лукашенко и чиновников
Геннадий Тумилович

Жесткое обращение известного футболиста.

Известный белорусский вратарь Геннадий Тумилович, который живет в Израиле, в экспрессивной манере разнес Лукашенко и поддакивающих диктатору чиновников. Особенно досталось министру спорта Сергею Ковальчуку:

— Один идиот придумал (речь о главе Минспорта Ковальчуке, запретившем в 2021 году для белорусских спортсменов сборы за границей — Прим. Charter97.org), что нельзя выезжать никому за границу. Это единственный шанс — зима у белорусских клубов — провести нормальные спарринги. Указ одного дебила, нужно называть вещи своими именами. Хотя, последние две недели я слушаю стэндапы (речь о выступлениях Лукашенко — Прим. Charter97.org)... Никогда этого не делал, а сейчас решил посмотреть. Вот откуда все идет. Один выступает — куча глухонемых ослов кивает, а когда им на следующий день говорят противоположные вещи — также кивают. Под дулом пистолета скажи: «Заканчивай чудить».

Осторожно, нецензурная лексика

