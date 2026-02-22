«Заканчивай чудить»: Тумилович разнес Лукашенко и чиновников

«Заканчивай чудить»: Тумилович разнес Лукашенко и чиновников11
Жесткое обращение известного футболиста.
Известный белорусский вратарь Геннадий Тумилович, который живет в Израиле, в экспрессивной манере разнес Лукашенко и поддакивающих диктатору чиновников. Особенно досталось министру спорта Сергею Ковальчуку:
— Один идиот придумал (речь о главе Минспорта Ковальчуке, запретившем в 2021 году для белорусских спортсменов сборы за границей — Прим. Charter97.org), что нельзя выезжать никому за границу. Это единственный шанс — зима у белорусских клубов — провести нормальные спарринги. Указ одного дебила, нужно называть вещи своими именами. Хотя, последние две недели я слушаю стэндапы (речь о выступлениях Лукашенко — Прим. Charter97.org)... Никогда этого не делал, а сейчас решил посмотреть. Вот откуда все идет. Один выступает — куча глухонемых ослов кивает, а когда им на следующий день говорят противоположные вещи — также кивают. Под дулом пистолета скажи: «Заканчивай чудить».
Осторожно, нецензурная лексика