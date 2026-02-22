Аэропорты Москвы снова охватил коллапс

Аэропорты Москвы снова охватил коллапс2
- 22.02.2026, 21:26
Столицу РФ атаковали десятки дронов ВСУ.
Российская ПВО в течение дня сбила на подлете к Москве 20 украинских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По данным Росавиации, из-за массированной атаки московским аэропортам — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковскому — дважды пришлось водить ограничения на прием и выпуск рейсов.
Первый раз ограничения действовали с 15:25 до 16:40 по Минску. Затем, спустя примерно 40 минут, во Внуково, Домодедово и Шереметьево снова ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, разрешив рейсы только по согласованию с уполномоченными органами. Менее чем через час полеты в столичном регионе вновь ограничили полностью.
«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала «ковёр», — сообщали тем временем в Шереметьево в 18:30 по Минску.